Coupe du monde 2026 : Le choix «très étonnant» de Didier Deschamps qui met en danger l'équipe de France !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de la Coupe du monde, l'équipe de France brille par ses qualités offensives, mais a parfois inquiété par ses lacunes sur le plan défensif. C'est la raison pour laquelle Johan Micoud s'étonne que Théo Hernandez soit toujours préféré à Lucas Digne pour occuper le poste de latéral gauche.

Avec ses 10 buts en trois rencontres, l'équipe de France impressionne par sa puissance offensive notamment incarnée par Michael Olise, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Néanmoins, sur le plan défensif, les Bleus ont également affiché quelques lacunes, notamment dans les couloirs. C'est ainsi que Johan Micoud peine à comprendre comment Théo Hernandez est toujours titulaire alors que Lucas Digne est également présent dans le groupe.

Johan Micoud ne comprend pas le choix Théo Hernandez « Moi, je préfèrerais Lucas Digne, mais ce sera Théo Hernandez. Ce dernier, tu sens qu’il se gère, parce que physiquement il n’arrive pas à faire les allers-retours. Il concède le pénalty aussi. C’est très étonnant, j’aimerais avoir l’avis de Didier Deschamps, sur pourquoi le choix va sur Théo Hernandez. Parce qu’il aime bien avoir des latéraux qui défendent bien. Même offensivement, Théo Hernandez n’amène plus quelque chose aujourd’hui. Je ne le vois pas faire des allers-retours… Je pense qu’il sait que physiquement, il n’est pas au niveau, donc qu’il ne peut pas faire les allers-retours. Il le fait donc beaucoup moins. Sur les matches, je vois plus Lucas Digne aller dans cet espace-là. Ce choix est très étonnant », confie-t-il sur le plateau de L'EQUIPE du Soir.