Coupe du monde 2026 - Deschamps touché par «une tragédie» : La décision de la FIFA fait polémique !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Quatre ans après avoir déjà vécu la douloureuse perte de son père, c’est la disparition de sa mère que Didier Deschamps a traversé la semaine dernière en pleine Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France. Le sélectionneur des Bleus est rentré sur le territoire pour les obsèques, mais n’a pas pu recevoir l’hommage que le groupe a souhaité lui rendre pendant France-Norvège (4-1). La faute à un choix de la FIFA que n’a pas compris Gary Lineker.

L’équipe de France a été privée pendant quelques jours du capitaine de son navire sur la côte Est des Etats-Unis. En début de semaine dernière, Didier Deschamps a appris une douloureuse nouvelle avec la disparition de sa mère. En accord avec la Fédération française de football, le sélectionneur a quitté le sol américain pour pouvoir assister aux obsèques en France avant de retrouver les Bleus samedi au lendemain de la victoire acquise pour le dernier match de poules face à la Norvège (4-1).

«Quant au brassard noir, je n'ai pas reçu d'explication» Pendant cette rencontre, la FFF a vu la FIFA lui refuser le port d’un brassard noir en guise de soutien au deuil de son sélectionneur et d’une minute de silence pour le décès de sa mère. Ce qu’a regretté le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, au Journal du Dimanche. « De la même manière que l'équipe et le staff lui avaient montré leur soutien avant l'entraînement [mardi, NDLR], on voulait penser à lui avant et pendant le match. Cela n'a pas été possible et je le regrette, car le football est un moment de solidarité, tout particulièrement avec ceux qui sont dans la peine. Pourquoi ce refus ? Une application, semble-t-il, très stricte du règlement. Les minutes de silence sont réservées aux victimes de catastrophes naturelles ou d'attentats. Quant au brassard noir, je n'ai pas reçu d'explication ».