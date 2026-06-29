Coupe du monde 2026 - Deschamps touché par «une tragédie» : La décision de la FIFA fait polémique !

Quatre ans après avoir déjà vécu la douloureuse perte de son père, c’est la disparition de sa mère que Didier Deschamps a traversé la semaine dernière en pleine Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France. Le sélectionneur des Bleus est rentré sur le territoire pour les obsèques, mais n’a pas pu recevoir l’hommage que le groupe a souhaité lui rendre pendant France-Norvège (4-1). La faute à un choix de la FIFA que n’a pas compris Gary Lineker.
L’équipe de France a été privée pendant quelques jours du capitaine de son navire sur la côte Est des Etats-Unis. En début de semaine dernière, Didier Deschamps a appris une douloureuse nouvelle avec la disparition de sa mère. En accord avec la Fédération française de football, le sélectionneur a quitté le sol américain pour pouvoir assister aux obsèques en France avant de retrouver les Bleus samedi au lendemain de la victoire acquise pour le dernier match de poules face à la Norvège (4-1).
«Quant au brassard noir, je n'ai pas reçu d'explication»
Pendant cette rencontre, la FFF a vu la FIFA lui refuser le port d’un brassard noir en guise de soutien au deuil de son sélectionneur et d’une minute de silence pour le décès de sa mère. Ce qu’a regretté le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, au Journal du Dimanche. « De la même manière que l'équipe et le staff lui avaient montré leur soutien avant l'entraînement [mardi, NDLR], on voulait penser à lui avant et pendant le match. Cela n'a pas été possible et je le regrette, car le football est un moment de solidarité, tout particulièrement avec ceux qui sont dans la peine. Pourquoi ce refus ? Une application, semble-t-il, très stricte du règlement. Les minutes de silence sont réservées aux victimes de catastrophes naturelles ou d'attentats. Quant au brassard noir, je n'ai pas reçu d'explication ».
«Je n’arrive toujours pas à croire que la FIFA n’ait pas autorisé les joueurs à porter un brassard noir»
Ex-attaquant de l’Angleterre entre 1984 et 1992, Gary Lineker a participé à deux Coupes du monde avec l’Angleterre avant de se reconvertir dans une activité de consultant à la télévision anglaise. Aux Etats-Unis pour la Coupe du monde 2026, Lineker a accordé une interview à L’Equipe par le biais de laquelle il s’est montré scandalisé de la décision de la FIFA de ne pas accéder aux requêtes de l’équipe de France concernant le deuil de son sélectionneur Didier Deschamps. « C’est quand même un sélectionneur qui a gagné une Coupe du monde et qui a conduit son équipe à une deuxième finale ensuite (rires). Il apparaît comme un très grand leader. Je ne vois personne de mieux qualifié que Deschamps pour savoir comment gagner cette compétition. La perte de sa mère est une tragédie, c’est vraiment triste, et je n’arrive toujours pas à croire que la FIFA n’ait pas autorisé les joueurs à porter un brassard noir. Mais c’est un autre sujet… Deschamps est une force. Son expérience est indéniable et on sent que ses joueurs le respectent énormément ».