France/Suède : Entre Bradley Barcola et Désiré Doué, Didier Deschamps a sa préférence...

Concurrents au PSG, Désiré Doué et Bradley Barcola le sont aussi en équipe de France. Titulaire contre le Sénégal (3-1) et la Norvège (4-1), le premier a laissé sa place au second face à l’Irak (3-0). Et pour le 16e de finale qui attend les Bleus mardi contre la Suède, c’est de nouveau Barcola qui devrait être dans le onze de départ de Didier Deschamps.
Après son sans-faute lors de la phase de groupes, l’équipe de France se prépare désormais à affronter la Suède, mardi en 16es de finale de la Coupe du monde 2026. Une rencontre pour laquelle on devrait avoir un onze de départ légèrement différent que celui face à la Norvège (4-1) vendredi dernier. À commencer par le retour de William Saliba en défense centrale aux côtés de Dayot Upamecano, à la place de Maxence Lacroix.
Barcola a de l’avance sur Doué…
Comme indiqué par L’Équipe, au milieu de terrain, Adrien Rabiot et Aurélien Tchouameni devraient être titulaires, comme en ouverture contre le Sénégal (3-1). En ce qui concerne le couloir gauche, la tendance est à l’alternance. Aligné d’entrée face aux Lions de la Teranga et à la Norvège, Désiré Doué devrait laisser sa place à son coéquipier au PSG Bradley Barcola, comme lors de la victoire contre l’Irak (3-0).
… et Digne sur T.Hernandez
Et devant lui, tout porte à croire qu’il aura de nouveau Lucas Digne, en concurrence avec Théo Hernandez, titulaire contre le Sénégal et la Norvège. Canal+ indiquait que le latéral gauche d’Aston Villa devrait être aligné pour affronter la Suède, ce que confirme L’Équipe. Absent de l’entraînement samedi et toujours gêné par des douleurs au mollet ces derniers jours, Marcus Thuram se dirige en revanche vers un forfait et ne devrait pas être à la disposition de Didier Deschamps pour cette rencontre.