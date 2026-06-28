Coupe du monde 2026 - France/Suède : Une grande décision prise par Didier Deschamps pour son onze de départ ?

Après ses victoires face au Sénégal (3-1), à l’Irak (3-0) et à la Norvège (4-1), l’équipe de France a décroché la première place de son groupe et sera opposée à la Suède mardi en 16es de finale de la Coupe du monde 2026. Une rencontre pour laquelle Didier Deschamps aurait pris une grande décision pour composer son onze de départ.
Comme l’a confié Didier Deschamps à son groupe à son retour, l’équipe de France va désormais basculer dans une nouvelle compétition. La première étape de la phase de groupes est passée et les Bleus ont réalisé un sans-faute avec leurs trois victoires contre le Sénégal (3-1), l’Irak (3-0) et la Norvège (4-1). De quoi leur assurer la première place de leur groupe, avant d’affronter la Suède mardi en 16es de finale de la Coupe du monde 2026.
Digne titulaire à la place de T.Hernandez contre la Suède ?
Une des questions à deux jours de ce match concerne le couloir gauche de la défense de l’équipe de France. Contre le Sénégal, Didier Deschamps a titularisé Théo Hernandez, avant d’aligner Lucas Digne face à l’Irak. Le joueur d’Al-Hilal a retrouvé une place de titulaire contre la Norvège, mais le sélectionneur des Bleus devrait de nouveau changer. D’après les informations de Canal+, Lucas Digne devrait lui être préféré mardi pour affronter la Suède.
Digne a un « rôle de plus en plus important dans le groupe »
Ce qui viendrait récompenser la belle prestation du latéral gauche d’Aston Villa lors de la victoire face à l’Irak. Comme l’expliquait Daniel Riolo, Lucas Digne a d’ailleurs un rôle plus important qu’il n’y parait au sein de l’équipe de France. L’international français (59 sélections) de 32 ans a un « rôle de plus en plus important dans le groupe », indiquait l’éditorialiste de RMC. « C’est peut-être quelque chose que les gens ne savent pas. Je ne sais pas pourquoi, on imagine qu’il est un peu effacé ou timide, on a une fausse idée sur lui. Or, c’est vraiment un leader. (…) Les gens lui parlent, vont se confier à lui. » C’est d’ailleurs lui qui avait récupéré le brassard de capitaine à la sortie de Kylian Mbappé contre l’Irak.