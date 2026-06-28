Coupe du monde 2026 - France/Suède : Une grande décision prise par Didier Deschamps pour son onze de départ ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après ses victoires face au Sénégal (3-1), à l’Irak (3-0) et à la Norvège (4-1), l’équipe de France a décroché la première place de son groupe et sera opposée à la Suède mardi en 16es de finale de la Coupe du monde 2026. Une rencontre pour laquelle Didier Deschamps aurait pris une grande décision pour composer son onze de départ.

Comme l’a confié Didier Deschamps à son groupe à son retour, l’équipe de France va désormais basculer dans une nouvelle compétition. La première étape de la phase de groupes est passée et les Bleus ont réalisé un sans-faute avec leurs trois victoires contre le Sénégal (3-1), l’Irak (3-0) et la Norvège (4-1). De quoi leur assurer la première place de leur groupe, avant d’affronter la Suède mardi en 16es de finale de la Coupe du monde 2026.

Digne titulaire à la place de T.Hernandez contre la Suède ? Une des questions à deux jours de ce match concerne le couloir gauche de la défense de l’équipe de France. Contre le Sénégal, Didier Deschamps a titularisé Théo Hernandez, avant d’aligner Lucas Digne face à l’Irak. Le joueur d’Al-Hilal a retrouvé une place de titulaire contre la Norvège, mais le sélectionneur des Bleus devrait de nouveau changer. D’après les informations de Canal+, Lucas Digne devrait lui être préféré mardi pour affronter la Suède.