Succession de Deschamps : L’arrivée de Zidane en équipe de France validée par une star étrangère !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Zinedine Zidane est le grand favori afin de succéder à Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France après la Coupe du monde en Amérique du Nord. Une piste validée par Ronaldo, estimant que son ancien coéquipier du Real Madrid a toutes les qualités requises pour le poste.

Didier Deschamps vit actuellement ses derniers jours à la tête de l’équipe de France et passera la main au plus tard le 19 juillet 2026, jour de la finale de la Coupe du monde en Amérique du Nord. Si rien n’est confirmé pour l’heure, tout laisse à penser que Zinedine Zidane prendra la suite. Une piste validée par Ronaldo.

Ronaldo valide Zidane chez les Bleus Interrogé par L’Équipe, la légende brésilienne estime que Zinedine Zidane est l’homme de la situation pour succéder à Didier Deschamps : « Oui, il en est absolument capable, j'ai toujours dit qu'il avait le profil parfait pour ce poste. Il a le talent, l'expérience, l'intelligence tactique et le caractère idéal. Et ce n'est pas seulement une intuition que je vous donne, il l'a déjà prouvé avec son brillant passage à la tête du Real Madrid. » Les deux hommes ont eu l’occasion de se côtoyer durant plusieurs années chez les Merengue.