Coupe du monde 2026 - «Si la France remporte le titre...» : Le duel Dembélé/Mbappé est lancé pour le Ballon d’or !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Et si pour la dernière de Didier Deschamps dans son costume de sélectionneur, l’équipe de France parvenait à broder une troisième étoile au-dessus du Coq ? C’est le souhait affiché par Kylian Mbappé, capitaine des Bleus, qui pourrait devenir un sérieux prétendant au Ballon d’or en cas de sacre de la sélection tricolore sur le sol américain pour cette Coupe du monde 2026. Gary Lineker le met dans le même panier qu’Ousmane Dembélé.

L’équipe de France va lancer sa phase à élimination directe ce mardi. Rendez-vous au MetLife Stadium, lieu de son entrée en lice face au Sénégal (3-1), pour cette fois-ci y affronter la Suède qui s’est qualifiée en faisant partie des 8 meilleurs troisièmes des 12 groupes de cette Coupe du monde à 48 sélections. Un adversaire à la portée des Bleus bien que l’opposition sera musclée comme l’a affirmé Viktor Gyökeres en conférence de presse. « Je pense que nous devons croire en nous-mêmes. On a vu dans beaucoup de matchs de ce tournoi qu’on peut gagner des matchs sans être le favori. Nous avons beau être l’outsider, nous croyons en nous. Il faudra être à notre meilleur niveau, notre organisation défensive devra être presque parfaite et il faudra convertir nos occasions ».

«Ces deux joueurs seront logiquement en lice pour le Ballon d’or» Buteurs à quatre reprises tous les deux pendant la phase de groupes, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé seront de sérieux candidats au Ballon d’or 2026 en cas de sacre de l’équipe de France à cette Coupe du monde. C’est l’avis de Gary Lineker, ex-international anglais reconverti en consultant, partagé à L’Équipe. « Comment ne pas être impressionné ? Kylian Mbappé est vraiment en jambes et affûté. Ousmane Dembélé, qui était muet depuis quatre tournois, a marqué quatre buts en deux matchs. Si la France remporte la titre, je pense que ces deux joueurs seront logiquement en lice pour le Ballon d’or. Michael Olise est également un talent vraiment spécial ».