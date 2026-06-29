Barcola ou Doué : Didier Deschamps connaît le même casse-tête que Luis Enrique au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Tous les deux buteurs lors de ce premier tour de la Coupe du monde 2026, Désiré Doué et Bradley Barcola n'ont toutefois pas totalement convaincu par rapport aux trois autres membres de l'attaque des Bleus que sont Michael Olise, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Par conséquent, Didier Deschamps est confronté au même casse-tête que Luis Enrique au PSG.

Depuis le début de la Coupe du monde, l'équipe de France impressionne grâce à sa puissance offensive. Michael Olise, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont tour à tour livré des prestations de haut vol, et s'imposent donc comme des titulaires inamovibles. Difficile d'en dire du quatrième membre de l'attaque française. Désiré Doué et Bradley Barcola se sont partagés le poste jusque-là, sans qu'aucun des deux ne se montrent totalement convaincant comme le souligne le journaliste du Parisien Harold Marchetti.

Deschamps doit trancher entre Doué et Barcola « C’est un vrai débat parce qu’aucun des deux n’a complètement verrouillé le poste jusque-là. Mais si je devais miser aujourd’hui sur le choix du staff pour débuter, je mettrais plutôt une pièce sur Barcola. Pas forcément parce qu’il aurait été largement au-dessus de Doué au premier tour, mais parce que son profil peut davantage correspondre à ce que la France pourrait chercher contre la Suède : de la profondeur, des appels et la capacité à étirer un bloc qui risque d’être assez compact. Doué apporte autre chose : plus de variété dans les petits espaces, de créativité et parfois davantage de maîtrise dans les séquences placées. C’est un profil très intéressant pour faire bouger un match », confie-t-il d'une session de questions-réponses sur le site du Parisien.