«Ça peut ne pas plaire au Real Madrid» : La «mission» de Kylian Mbappé qui pourrait faire jaser en Espagne

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À l’image de l’équipe de France, vainqueur de ses trois premiers matches, Kylian Mbappé réalise un début de Coupe du monde idéal, avec quatre buts et deux passes décisives. Pour le journaliste Daniel Riolo, le joueur se prépare pour l’événement depuis longtemps, quitte à économiser son corps sur la fin de saison du Real Madrid.

Kylian Mbappé n'a pas eu besoin de marquer pour être important contre la Norvège (4-1). Auteur de deux passes décisives pour Ousmane Dembélé, le capitaine de l’équipe de France a été précieux dans le jeu et irréprochable dans l’attitude. « Quand Mbappé sent le football comme ça, c'est qu'il est en très grande forme. C’est du très bon Mbappé et c'est celui qu'on a envie de voir sur cette Coupe du monde. Le fait de vouloir faire briller les autres déjà... Je vois des scènes sur les buts de Dembélé, ce n'est pas fake du tout », a salué Walid Acherchour dans l’After Foot.

« Quand il a compris que la saison avec le Real était cramée, il n'avait plus qu'une chose en tête, c'était l'équipe de France » Un avis partagé par Daniel Riolo. « Je le vois totalement épanoui, je le vois très bien. Je n'avais aucun doute de toute façon sur sa réussite dans cette Coupe du monde. Ça fait quoi ? Trois mois qu'il ne pense qu'à ça ? Quand il a compris que la saison avec le Real était cramée, il n'avait plus qu'une chose en tête, c'était l'équipe de France, en parlant très régulièrement avec ses potes pour les mettre derrière lui en mission », a confié le journaliste de RMC, estimant que Kylian Mbappé a privilégié les Bleus au détriment du Real Madrid.