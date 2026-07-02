Coupe du monde 2026 : «Ca peut le tuer», l’Algérie prend un énorme risque avec Zidane !

Alexis Brunet

Titulaire lors des deux premiers matchs de l’Algérie dans cette Coupe du monde 2026, Luca Zidane a par la suite laissé sa place lors de la rencontre face à l’Autriche à Oussama Benbot. Pour le seizième de finale contre la Suisse qui aura lieu dans la nuit de jeudi à vendredi, Vladimir Petkovic se demande qui il doit aligner et son choix pourrait avoir de très lourdes conséquences.

Depuis qu’il a décidé de changer de nationalité sportive et de représenter l’Algérie, Luca Zidane a très vite obtenu une place de titulaire chez les Fennecs. L’ancien joueur du Real Madrid gardait les buts lors de la CAN et il était également chargé de cette responsabilité lors des deux premières rencontres de cette Coupe du monde 2026 contre l’Argentine (défaite 3-0) et face à la Jordanie (victoire 2-1). Toutefois, pour le dernier match de poule contre l’Autriche, Vladimir Petkovic avait décidé de donner sa chance à Oussama Benbot dans les buts.

Petkovic a pris un énorme risque avec Zidane ? Forcément, cette décision interroge et cela illustre bien le fait que l’Algérie n’a pas encore trouvé la formule miracle au poste de gardien de but. Selon l’ancien portier des Fennecs, Alexandre Oukidja, Vladimir Petkovic a pris un énorme risque en mettant Luca Zidane sur le banc. « Changer de gardien comme ça peut le "tuer". Pour moi, ce serait un peu délicat de mettre Mastil pour ces seizièmes, en sachant qu'il n'a pas eu de match de préparation avec la sélection, que deux matches amicaux en mars. Le mettre dans le bain, c'est lancer une pièce et jouer à pile ou face. Ce qu'a réussi Zidane face aux Pays-Bas (en préparation, 1-0, le 3 juin) avec un match exceptionnel, 7 ou 8 arrêts, montre qu'il a le niveau », a expliqué l’ancien joueur du FC Metz à L’Équipe.