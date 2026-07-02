Luca Zidane : Le problème avec l'Algérie qui est lié à Zinedine Zidane !

Amadou Diawara

Avant le lancement de la CAN 2025, Luca Zidane a pris la décision de défendre les couleurs de l'Algérie. Convoqué pour disputer la compétition organisée au Maroc, le portier de 28 ans s'est installé en tant que gardien titulaire des Fennecs. Toutefois, Luca Zidane a perdu sa place à la Coupe du Monde 2026, et ce, parce qu'il a manqué ses débuts en Amérique du Nord. D'après un proche de la sélection algérienne, le joueur de Grenade doit gérer un double problème, qui est en partie lié à son père : Zinedine Zidane.

Après avoir choisi de représenter l'Algérie, Luca Zidane a été convoqué pour disputer la CAN 2025. Dès le début de la compétition, le joueur de Grenade était le gardien titulaire des Fennecs. Une place perdue dernièrement.

«Il est exposé car il s’appelle Zidane» Luca Zidane fait partie de la liste des 26 joueurs choisis par Vladimir Petkovic pour défendre les couleurs de l'Algérie à la Coupe du Monde 2026. Dans la peau d'un titulaire dès le lancement de la compétition, le gardien de 28 ans a joué les deux premiers matchs de la phase de groupes. Toutefois, le fils de Zinedine Zidane n'a pas du tout brillé contre l'Argentine et la Jordanie. Par conséquent, il a été remplacé par Oussama Benbot face à l'Autriche. « L’absence de Luca Zidane comme titulaire est due aux performances qu’il a réalisées lors des deux premiers matchs. J’ai estimé qu’Oussama Benbot méritait de jouer. La concurrence reste ouverte à tous les postes, et chacun peut jouer selon l’adversaire et les exigences de chaque rencontre », s'est justifié Vladimir Petkovic, le sélectionneur de l'Algérie.