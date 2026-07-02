Coupe du Monde 2026 - Belgique : Lukaku annonce un problème mental qui ne l’a pas aidé contre le Sénégal !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Auteur du but qui a redonné espoir aux Belges face au Sénégal (3-2), Romelu Lukaku n’a pas tiré le penalty accordé dans les dernières secondes de la rencontre, laissant ainsi le capitaine Youri Tielemans offrir la qualification aux Diables Rouges. Après la rencontre, l’attaquant s’est expliqué.

« On connaît ces équipes-là, ils perdent leur structure tactique vers la fin du match. On savait aussi qu'à 2-0, ils feraient tout pour protéger leur but, ce qui est à mon avis une grave erreur. Rappelez-moi, quand on mènera 2-0, de ne pas faire ça. Parce que quand vous prenez un but comme ils l'ont pris à 1-2, le match a changé d'âme ». Au micro de la RTBF, Rudi Garcia ne cachait pas sa satisfaction après la qualification in extremis de la Belgique contre le Sénégal (3-2). Romelu Lukaku a permis aux siens de croire en l’exploit en réduisant la marque à la 86e, avant l’égalisation de Youri Tielemans à la 89e.

« Je traverse encore des moments difficiles mentalement et je préférais que Youri tire » Et c’est encore Youri Tielemans qui a offert la victoire à la Belgique en inscrivant un penalty au bout de la prolongation. Après la rencontre, Romelu Lukaku a expliqué pourquoi il n’avait pas tenté sa chance : « J'allais frapper, mais je traverse encore des moments difficiles mentalement et je préférais que Youri tire. Ce n'est pas moi qui compte, c'est l'équipe qui doit gagner ».