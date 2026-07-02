Coupe du Monde 2026 - Belgique : Lukaku annonce un problème mental qui ne l’a pas aidé contre le Sénégal !

Auteur du but qui a redonné espoir aux Belges face au Sénégal (3-2), Romelu Lukaku n’a pas tiré le penalty accordé dans les dernières secondes de la rencontre, laissant ainsi le capitaine Youri Tielemans offrir la qualification aux Diables Rouges. Après la rencontre, l’attaquant s’est expliqué.
« On connaît ces équipes-là, ils perdent leur structure tactique vers la fin du match. On savait aussi qu'à 2-0, ils feraient tout pour protéger leur but, ce qui est à mon avis une grave erreur. Rappelez-moi, quand on mènera 2-0, de ne pas faire ça. Parce que quand vous prenez un but comme ils l'ont pris à 1-2, le match a changé d'âme ». Au micro de la RTBF, Rudi Garcia ne cachait pas sa satisfaction après la qualification in extremis de la Belgique contre le Sénégal (3-2). Romelu Lukaku a permis aux siens de croire en l’exploit en réduisant la marque à la 86e, avant l’égalisation de Youri Tielemans à la 89e.
« Je traverse encore des moments difficiles mentalement et je préférais que Youri tire »
Et c’est encore Youri Tielemans qui a offert la victoire à la Belgique en inscrivant un penalty au bout de la prolongation. Après la rencontre, Romelu Lukaku a expliqué pourquoi il n’avait pas tenté sa chance : « J'allais frapper, mais je traverse encore des moments difficiles mentalement et je préférais que Youri tire. Ce n'est pas moi qui compte, c'est l'équipe qui doit gagner ».
« Désolé de le dire ainsi, mais on avait une grosse paire de c****** »
« Il y en a marre des matches comme ça, a-t-il ajouté avec le sourire. Mais quand nous avons mis l'intensité dans le pressing, et que nous étions là au deuxième ballon, l'esprit de groupe est ressorti. Désolé de le dire ainsi, mais on avait une grosse paire de couilles. C'est ce qu'il faut dans les matches comme ça. » Après son incroyable qualification, la Belgique a désormais rendez-vous ce lundi avec les États-Unis, tombeurs de la Bosnie-Herzégovine sur le score de 2 buts à 0.