«Je ne digère pas», ce craquage de Zidane en équipe de France qui continue de faire parler !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En finale de la Coupe du Monde 2006, pour sa toute dernière apparition en tant que joueur sur un terrain de football, Zinedine Zidane avait craqué en assénant un coup de boule à Marco Materazzi, ce qui lui avait logiquement valu un carton rouge. L'acteur Francis Huster revient sur cet épisode et n'a pas digéré le fait que seul Zidane ait payé dans cette altercation entre les deux joueurs.

Vingt ans après la finale de la Coupe du monde 2006, le célèbre coup de tête de Zinedine Zidane continue d'alimenter les débats. Invité à revenir sur cet épisode dans un entretien accordé au Parisien, Francis Huster a livré une défense passionnée de l'ancien capitaine de l'équipe de France. Et l'acteur, qui pointe également du doigt la responsabilité de Marco Materazzi dans cette altercation avec Zidane, ne digère toujours pas la décision de l'arbitre de cette finale.

« Je ne digère toujours pas cette décision arbitrale » « Je respecte profondément Zidane, même ce geste. J’aime mieux un homme qui est Hamlet ou Rodrigue, dans « Le Cid », qu’un gars qui se couche. Je lui tire mon chapeau et lui donne raison d’avoir agi ainsi. Ce n’est pas un coup de tête, mais un coup de sang. Le fait que seul Zidane ait été expulsé a fini par faire oublier l’insulte de Materazzi à l’adresse de la famille de Zizou. Je ne digère toujours pas cette décision arbitrale », indique Francis Huster, qui continue donc d'apporter son soutien envers Zinedine Zidane vingt ans après les faits.