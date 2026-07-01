Equipe de France : Choqué, Zlatan Ibrahimovic se lâche sur Mbappé, Olise et Dembélé !

Amadou Diawara

Depuis le début de la Coupe du Monde, l'équipe de France réalise un sans faute. Grâce notamment à Kylian Mbappé, Michael Olise et Ousmane Dembélé, les Bleus ont remporté quatre matchs sur quatre depuis le début de la compétition. Interrogé après le succès face à la Suède en 16ème de finale, Zlatan Ibrahimovic s'est totalement enflammé.

Depuis le début de la Coupe du Monde, l'équipe de France a remporté tous ses matchs. En effet, les hommes de Didier Deschamps ont fait tomber à la fois le Sénégal, l'Irak et la Norvège lors de la phase de groupes, avant d'éliminer la Suède en 16ème de finale. Interrogé sur FOX, Zlatan Ibrahimovic s'est totalement enflammé pour les prestations des Bleus, surtout du trio Kylian Mbappé - Michael Olise - Ousmane Dembélé, qui s'est particulièrement illustré.

«Ça fait peur» « Je l’ai dit avant le match, je n’ai pas encore vu la moindre faiblesse dans cette équipe de France. Chacun de leurs attaquants peut faire gagner le match. Ils ont fait un très bon match aujourd’hui (mardi). Olise, il n’a pas marqué, mais il a cette vision que Dembélé et Mbappé n’ont pas, il voit des opportunités de jeu qu’ils ne voient pas même s’ils ont des qualités différentes. On verra jusqu’où la France peut aller, mais ça fait peur », a halluciné Zlatan Ibrahimovic, avant d'en rajouter une couche.