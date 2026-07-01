Kylian Mbappé : Le surnom «Mobutu» l'a suivi jusque dans le vestiaire de l'équipe de France !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé est sans contestation possible la figure de proue de l'équipe de France. Capitaine, meilleur buteur de son histoire et leader d'attaque des Bleus pendant cette Coupe du monde 2026, Mbappé est au centre de toutes les attentions. Une image d'autorité et d'omniprésence qui donne de l'inspiration à certains internautes sur les réseaux sociaux le surnommant « Mobutu ». Il semble que ça n'ait pas échappé à Ousmane Dembélé.

« On arrive méchants ». Sur son compte Instagram, Kylian Mbappé a publié une Story dans la nuit de mardi à mercredi après la victoire de l'équipe de France acquise face à la Suède en 1/16ème de finale de Coupe du monde (3-0). Le double buteur du soir a posé en bon capitaine des Bleus au milieu d'une partie du reste du vestiaire pour la plupart avec capuche sur la tête et lunette de soleil.

Ousmane Dembélé à un coéquipier en équipe de France dans l'avion : «Appelle Mobut» Le compte X de l'équipe de France a publié ce mercredi les coulisses de cette photo qui est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo en question de FFF TV, on se trouve en immersion dans ce making-of avec surtout la possibilité d'entendre les interactions entre certains joueurs. On peut notamment entendre Ousmane Dembélé demander à un coéquipier d'appeler « Mobut » en référence à Mobutu Sese Seko, ancien président de la République démocratique du Congo.