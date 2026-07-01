Kylian Mbappé : Le surnom «Mobutu» l'a suivi jusque dans le vestiaire de l'équipe de France !

Kylian Mbappé est sans contestation possible la figure de proue de l'équipe de France. Capitaine, meilleur buteur de son histoire et leader d'attaque des Bleus pendant cette Coupe du monde 2026, Mbappé est au centre de toutes les attentions. Une image d'autorité et d'omniprésence qui donne de l'inspiration à certains internautes sur les réseaux sociaux le surnommant « Mobutu ». Il semble que ça n'ait pas échappé à Ousmane Dembélé.
« On arrive méchants ». Sur son compte Instagram, Kylian Mbappé a publié une Story dans la nuit de mardi à mercredi après la victoire de l'équipe de France acquise face à la Suède en 1/16ème de finale de Coupe du monde (3-0). Le double buteur du soir a posé en bon capitaine des Bleus au milieu d'une partie du reste du vestiaire pour la plupart avec capuche sur la tête et lunette de soleil.
Ousmane Dembélé à un coéquipier en équipe de France dans l'avion : «Appelle Mobut»
Le compte X de l'équipe de France a publié ce mercredi les coulisses de cette photo qui est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo en question de FFF TV, on se trouve en immersion dans ce making-of avec surtout la possibilité d'entendre les interactions entre certains joueurs. On peut notamment entendre Ousmane Dembélé demander à un coéquipier d'appeler « Mobut » en référence à Mobutu Sese Seko, ancien président de la République démocratique du Congo.
Kylian «Mobutu» Mbappé ?
Une interaction qui n'est pas passée inaperçue puisque certains internautes ont dressé un parallèle direct avec la déclaration d'Ousmane Dembélé dans un épisode du podcast The Bridge avec Aurélien Tchouaméni et Jules Koundé il y a plusieurs mois de cela. La mention de Mobutu avait fait provoqué le fou rire de ses deux coéquipiers en équipe de France.
Ces derniers temps, des montages sur X de Mbappé en Mobutu sont légion, dénonçant sans aucune preuve, une image très autoritaire du capitaine des Bleus avec ses coéquipiers et les équipes dans lesquelles il évolue, tant au PSG par le passé et à présent au Real Madrid et en équipe de France. Un surnom qui semble avoir suivi Mbappé jusque dans le vestiaire des Bleus, le groupe vit bien et ne rate rien...