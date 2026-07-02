Coupe du monde 2026 : La réponse mystérieuse de l'Algérie sur Luca Zidane

Dans la nuit de jeudi à vendredi, l'Algérie va disputer son seizième de finale de la Coupe du monde 2026 face à la Suisse. Et voilà que pour cette rencontre, un mystère plane encore et toujours. Qui sera dans les buts des Fennecs ? Luca Zidane va-t-il retrouver sa place de titulaire ? La question a justement été posée à Vladimir Petkovic et voilà que le sélectionneur de l'Algérie a été plutôt mystérieux.
Gardien de Grenade, Luca Zidane a débuté la Coupe du monde 2026 en tant que titulaire dans les buts de l'Algérie. Sur le terrain face à l'Argentine puis face à la Jordanie, le fils de Zinedine Zidane n'a toutefois pas été rassurant sur sa ligne lors des deux rencontres. C'est alors que Vladimir Petkovic avait décidé de changer de gardien pour le troisième match de poule face à l'Autriche en alignant Oussama Benbot, qui n'a pas été plus convaincant que cela. De quoi se poser la question du gardien qui sera titularisé dans les buts de l'Algérie pour le seizième de finale face à la Suisse, programmé dans la nuit de jeudi à vendredi à 5h.
« Ils sont tous prêts, nous verrons lequel sera titulaire »
Luca Zidane, Oussama Benbot... L'Algérie a également une troisième option au poste de gardien : Melvin Mastil. Qui sera donc le titulaire face à la Suisse ? La question a été posée à Vladimir Petkovic à l'occasion de sa conférence de presse. C'est alors que le sélectionneur des Fennecs a répondu sur ce dossier : « Nous avons trois gardiens de but. Ils sont tous prêts, nous verrons lequel sera titulaire demain et je suis convaincu qu’il fournira une bonne prestation ».
« Nous voulons gagner aussi et aller plus loin dans ce tournoi »
Face à la Suisse, l'Algérie va donc disputer une place en huitième de finale de la Coupe du monde 2026 face au vainqueur de la rencontre Colombie-Ghana. Une rencontre face aux Suisses à propos de laquelle Vladimir Petkovic a également confié : « Je ne pense pas qu’en Coupe du monde il y ait de match facile. Demain, la Suisse est favorite. Certaines équipes favorites ont eu du mal dans cette compétition. Nous devons tout donner sur le terrain. La Suisse a annoncé publiquement son intention d’aller jusqu’en quarts de finale alors que nous, nous avons réalisé deux objectifs, à savoir se qualifier à la Coupe du monde et au deuxième tour de cette compétition, mais nous voulons gagner aussi et aller plus loin dans ce tournoi ».