Coupe du monde 2026 : La réponse mystérieuse de l'Algérie sur Luca Zidane

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, l'Algérie va disputer son seizième de finale de la Coupe du monde 2026 face à la Suisse. Et voilà que pour cette rencontre, un mystère plane encore et toujours. Qui sera dans les buts des Fennecs ? Luca Zidane va-t-il retrouver sa place de titulaire ? La question a justement été posée à Vladimir Petkovic et voilà que le sélectionneur de l'Algérie a été plutôt mystérieux.

Gardien de Grenade, Luca Zidane a débuté la Coupe du monde 2026 en tant que titulaire dans les buts de l'Algérie. Sur le terrain face à l'Argentine puis face à la Jordanie, le fils de Zinedine Zidane n'a toutefois pas été rassurant sur sa ligne lors des deux rencontres. C'est alors que Vladimir Petkovic avait décidé de changer de gardien pour le troisième match de poule face à l'Autriche en alignant Oussama Benbot, qui n'a pas été plus convaincant que cela. De quoi se poser la question du gardien qui sera titularisé dans les buts de l'Algérie pour le seizième de finale face à la Suisse, programmé dans la nuit de jeudi à vendredi à 5h.

« Ils sont tous prêts, nous verrons lequel sera titulaire » Luca Zidane, Oussama Benbot... L'Algérie a également une troisième option au poste de gardien : Melvin Mastil. Qui sera donc le titulaire face à la Suisse ? La question a été posée à Vladimir Petkovic à l'occasion de sa conférence de presse. C'est alors que le sélectionneur des Fennecs a répondu sur ce dossier : « Nous avons trois gardiens de but. Ils sont tous prêts, nous verrons lequel sera titulaire demain et je suis convaincu qu’il fournira une bonne prestation ».