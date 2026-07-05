Coupe du Monde 2026 : Daniel Riolo annonce du lourd pour le Maroc !

Ce samedi, le Maroc a impressionné lors de son 8ème de finale face au Canada (0-3). Ayant accédé aux quarts de finale de cette Coupe du Monde 2026, les « Lions de l’Atlas » continuent leur folle progression entamée depuis plusieurs années déjà. De son côté, Daniel Riolo ne cache pas son optimisme concernant la formation de Mohamed Ouahbi.
Le Maroc l’a fait ! Bousculé en début de match, les Marocains ont finalement balayé le Canada (0-3) sur leur 8ème de finale de la Coupe du Monde. Après sa superbe demi-finale il y a quatre ans, les « Lions de l’Atlas » continuent de répondre présents sur la scène internationale, ce qui a valu les éloges de Daniel Riolo ce samedi soir.
« Je trouve que c'est toujours réjouissant quand le travail paye »
« La qualification du Maroc pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 ? Il faudra dire à quel point c'était dur et à quel point j'ai eu très peur à la fin de la première période (contre le Canada). J'ai cru que le piège était tellement bien tendu que les Marocains tomberaient dedans. Pour l'analyse plus globale, je trouve que c'est toujours réjouissant quand le travail paie, quand tu prends de grandes décisions, quand tu mets des moyens, quand tu fais en sorte de développer une activité, en l'occurrence le football pour le Maroc », a ainsi confié le célèbre éditorialiste sur les ondes de RMC ce samedi soir.
« Il y a maintenant une régularité qui fait que le Maroc est devenu »
« C'est une passion populaire et nationale, poursuit Daniel Riolo. Quand tu arrives à ces résultats, non seulement, tu avances, tu t'inscris dans une régularité. Et quand arrive une Coupe du Monde, où des pièges t'en as tout le temps, et non, le Maroc commence par un bon match contre le Brésil, se qualifie tranquillement, fait son 16ème de finale, fait son 8ème de finale, et se retrouve encore dans le top 8 mondial. Il y a maintenant une régularité qui fait que le Maroc est devenu, parce que ça n'a pas toujours été le cas, une grande sélection mondiale, avec laquelle il faudra compter dans toutes les compétitions internationales. »