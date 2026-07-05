Coupe du Monde 2026 : Daniel Riolo annonce du lourd pour le Maroc !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi, le Maroc a impressionné lors de son 8ème de finale face au Canada (0-3). Ayant accédé aux quarts de finale de cette Coupe du Monde 2026, les « Lions de l’Atlas » continuent leur folle progression entamée depuis plusieurs années déjà. De son côté, Daniel Riolo ne cache pas son optimisme concernant la formation de Mohamed Ouahbi.

Le Maroc l’a fait ! Bousculé en début de match, les Marocains ont finalement balayé le Canada (0-3) sur leur 8ème de finale de la Coupe du Monde. Après sa superbe demi-finale il y a quatre ans, les « Lions de l’Atlas » continuent de répondre présents sur la scène internationale, ce qui a valu les éloges de Daniel Riolo ce samedi soir.

« Je trouve que c'est toujours réjouissant quand le travail paye » « La qualification du Maroc pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 ? Il faudra dire à quel point c'était dur et à quel point j'ai eu très peur à la fin de la première période (contre le Canada). J'ai cru que le piège était tellement bien tendu que les Marocains tomberaient dedans. Pour l'analyse plus globale, je trouve que c'est toujours réjouissant quand le travail paie, quand tu prends de grandes décisions, quand tu mets des moyens, quand tu fais en sorte de développer une activité, en l'occurrence le football pour le Maroc », a ainsi confié le célèbre éditorialiste sur les ondes de RMC ce samedi soir.