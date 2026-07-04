Coupe du Monde 2026 : Après l'élimination de la Tunisie, Hervé Renard lâche une bombe sur Instagram !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Sur cette Coupe du Monde 2026, la Tunisie aura été l’une des grandes déceptions du tournoi. Arrivé en pleine compétition, Hervé Renard n’aura pas réussi à éviter l’élimination précoce des « Aigles de Carthage ». Ce samedi, le sélectionneur français a officialisé son départ par l’intermédiaire d’une publication Instagram. Explications.

La mission était sans doute trop relevée. Arrivé sur le banc de la Tunisie en remplacement d’urgence de Sabri Lamouchi, limogé juste après le premier match de la Coupe du Monde, Hervé Renard n’a pas réussi à faire briller les « Aigles de Carthage ». Après trois défaites consécutives face à la Suède (5-1), le Japon (4-0) et les Pays-Bas (3-1), la Tunisie a été honteusement éliminée de ce mondial. De son côté, Hervé Renard qui laissait planer le doute sur son avenir, a décidé de plier bagages. Ce samedi soir, le technicien français a officialisé son départ par le biais d’un message publié sur Instagram.

Hervé Renard quitte la Tunisie « Avant de partir, je tiens à adresser mes plus sincères remerciements à la FTF pour m’avoir permis de participer à la Coupe du Monde 2026. Je souhaite le meilleur à cette équipe tunisienne pour l’avenir. Je suis convaincu qu’elle continuera à grandir, à faire vibrer tout un peuple et à écrire de belles pages de son histoire. Je remercie tous ceux qui m’ont accompagné tout au long de cette aventure. Je vous souhaite beaucoup de réussite pour la suite. Mon aventure prend fin », écrit ainsi le Français, qui laissait le doute planer il y a quelques jours.