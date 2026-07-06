Coupe du Monde 2026 : Une star du PSG dans le dur, «il est complètement cramé» !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce lundi soir (21h), le Portugal et l’Espagne s’affrontent en 8ème de finale de la Coupe du Monde. Pour Walid Acherchour, ce choc sera l’occasion d’assister au duel opposant Pedri à Vitinha. En difficulté sur ce mondial, la star du PSG semble en retrait. Pour le chroniqueur, cela s’explique notamment par la fatigue physique du milieu de terrain portugais.

Le Portugal veut continuer à y croire sur cette Coupe du Monde 2026. Pour cela, les partenaires de Cristiano Ronaldo vont devoir vaincre l’Espagne ce lundi soir en 8ème de finale. Alors qu’il s’agit là d’un véritable choc entre deux des meilleures nations du monde, ce sera également l’occasion d’assister à un gros duel au milieu de terrain. Le maestro du FC Barcelone Pedri sera opposé au double champion d’Europe en titre avec le PSG Vitinha, qui a du mal à véritablement lancer sa Coupe du Monde sous les ordres de Roberto Martinez.

« Moi je pense surtout qu’il est complètement cramé » Pour Walid Acherchour, Vitinha est fatigué après sa saison avec le PSG : « Un peu comme le France – Espagne de la Ligue des Nations où il y avait des débats entre Dembélé et Lamine Yamal pour le Ballon d’Or, sur le 5-4 là, je ressens ce match de la même manière. Il y aura le duel entre Pedri et Vitinha. Pour le moment, Pedri réalise une bien meilleure compétition que Vitinha. Il y a l’influence de Luis Enrique sur sa récente carrière, mais moi je pense surtout qu’il est complètement cramé. Moi Vitinha je n’irai pas le critiquer sur cette compétition même s’il y a beaucoup de Portugais… Vitinha est un de ceux qui a le plus joué avec le PSG. Il est constamment là avec Paris comme Zaïre-Emery… », a ainsi confié le consultant au micro de l’After Foot sur RMC ce dimanche.