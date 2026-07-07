Coupe du monde 2026 : Carlo Ancelotti lâche un gros indice sur son avenir au Brésil

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’élimination du Brésil en huitième de finale de la Coupe du monde peut-elle provoquer la fin du passage de Carlo Ancelotti comme sélectionneur ? Sur Instagram, l’Italien a fait part de sa volonté de « continuer à travailler » pour relever la Seleção, lui qui avait prolongé avant le début de la compétition.

Après avoir accueilli Carlo Ancelotti en mai 2025 avec l’espoir de réaliser un grand parcours dans cette Coupe du monde, le Brésil a pris la porte dès les huitièmes de finale contre la Norvège (1-2). Et l’entraîneur italien n’échappe pas aux critiques de la presse auriverde. « La réalité montre que la Seleção a misé gros sur un style de jeu qui ne correspond pas à ses traditions », estime-t-on notamment du côté de Globo. « Carlo Ancelotti, pourtant si célèbre, fut le protagoniste d’une Coupe du monde désastreuse. Il n’a pas su faire jouer le Brésil au football, il a réduit l’équipe à un ramassis de joueurs uniquement préoccupés par la défense, et il a tenté de discipliner des stars comme Endrick, Danilo Santos et Ryan avec un style autoritaire », a reproché la journaliste Milly Lacombe pour UOL. « Ancelotti a fait mourir le Brésil sans le ballon », a carrément lancé son confrère Maura Cezar Pereira.

« Nous allons continuer à travailler pour notre équipe nationale » Avec cette élimination, l’aventure de Carlo Ancelotti va-t-elle prendre fin prématurément ? Sur Instagram, l’ancien coach du Real Madrid a fait savoir qu’il restait ambitieux pour la suite. « Aujourd’hui, la douleur est grande. Mais notre confiance en ce que nous construisons reste inébranlable, a indiqué le sélectionneur de la Seleção sur Instagram. Nous allons continuer à travailler pour notre équipe nationale. Toujours ensemble. Toujours le Brésil ! »