Coupe du monde 2026 : Carlo Ancelotti lâche un gros indice sur son avenir au Brésil

L’élimination du Brésil en huitième de finale de la Coupe du monde peut-elle provoquer la fin du passage de Carlo Ancelotti comme sélectionneur ? Sur Instagram, l’Italien a fait part de sa volonté de « continuer à travailler » pour relever la Seleção, lui qui avait prolongé avant le début de la compétition.
Après avoir accueilli Carlo Ancelotti en mai 2025 avec l’espoir de réaliser un grand parcours dans cette Coupe du monde, le Brésil a pris la porte dès les huitièmes de finale contre la Norvège (1-2). Et l’entraîneur italien n’échappe pas aux critiques de la presse auriverde. « La réalité montre que la Seleção a misé gros sur un style de jeu qui ne correspond pas à ses traditions », estime-t-on notamment du côté de Globo. « Carlo Ancelotti, pourtant si célèbre, fut le protagoniste d’une Coupe du monde désastreuse. Il n’a pas su faire jouer le Brésil au football, il a réduit l’équipe à un ramassis de joueurs uniquement préoccupés par la défense, et il a tenté de discipliner des stars comme Endrick, Danilo Santos et Ryan avec un style autoritaire », a reproché la journaliste Milly Lacombe pour UOL. « Ancelotti a fait mourir le Brésil sans le ballon », a carrément lancé son confrère Maura Cezar Pereira.
« Nous allons continuer à travailler pour notre équipe nationale »
Avec cette élimination, l’aventure de Carlo Ancelotti va-t-elle prendre fin prématurément ? Sur Instagram, l’ancien coach du Real Madrid a fait savoir qu’il restait ambitieux pour la suite. « Aujourd’hui, la douleur est grande. Mais notre confiance en ce que nous construisons reste inébranlable, a indiqué le sélectionneur de la Seleção sur Instagram. Nous allons continuer à travailler pour notre équipe nationale. Toujours ensemble. Toujours le Brésil ! »
Ancelotti avait prolongé avant le Mondial
Carlo Ancelotti est en position de force avec un nouveau contrat de quatre ans signé juste avant le début du Mondial. « Je suis arrivé au Brésil il y a un an. Dès la première minute, j'ai compris l'importance du football dans ce pays. Pendant un an, nous avons travaillé sans relâche pour ramener l'équipe nationale brésilienne au sommet du football mondial. Mais la CBF et moi-même voulons aller plus loin, avait-il confié dans un communiqué. Plus de victoires, plus de temps, plus de travail. Nous sommes très heureux d'annoncer que nous poursuivrons notre collaboration pour quatre années supplémentaires. Nous serons ensemble jusqu'à la Coupe du Monde 2030. Je tiens à remercier la CBF pour sa confiance. Merci au Brésil pour son accueil chaleureux et pour toute son affection. »