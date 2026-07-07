Coupe du monde 2026 - Angleterre : La frayeur vécue par Thomas Tuchel qui amuse les réseaux sociaux

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l'instar de la France ou de l'Espagne, l'Angleterre sera également au rendez-vous des quarts de finale de la Coupe du monde 2026. Les Three Lions ont validé leur ticket en éliminant l'un des pays hôte, le Mexique (3-2). Bien évidemment, ça a fêté cela dans le vestiaire anglais à la fin du match, de quoi donner lieu à une scène où Thomas Tuchel a connu un moment de frayeur.

Opposée au Mexique à Mexico, l'Angleterre a réussi à se sortir du piège, mais ça n'a pas été simple. Portés par un grand Jude Bellingham, les Three Lions avancent donc vers les quarts de finale où ils affronteront la Norvège d'Erling Braut Haaland, qui a elle éliminé le Brésil. Mais voilà qu'avant ce duel, les Anglais n'ont pas manqué de fêter leur qualification face au Mexique. Et une séquence diffusée sur les réseaux sociaux a particulièrement amusé les internautes compte tenu de la réaction de Thomas Tuchel.

La fausse blessure de John Stones Après la qualification de l'Angleterre face au Mexique, Thomas Tuchel s'est ainsi fait peur en pensant que John Stones s'était blessé à l'épaule pendant les festivités. En effet, mimant une douleur et bien aidé par Declan Rice, le défenseur central anglais a fait paniquer son sélectionneur. Tuchel s'est ainsi tenu la tête entre les mains en voyant Stones se plaindre de son épaule... avant d'éclater de rire quand il a découvert la supercherie au moment où John Stones a agité son bras au rythme de la musique qui résonnait dans les vestiaires.