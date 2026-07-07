Coupe du monde 2026 : La grosse amende infligée à Folarin Balogun en pleine polémique

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La présence de Folarin Balogun n'aura finalement rien changé. Les Etats-Unis ont été éliminés en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, battus par la Belgique (4-1). Exclu face à la Bosnie, l'attaquant de Monaco a pu jouer suite à la suspension de sa sanction. Mais voilà que malgré cela, Balogun a dû s'acquitter d'une amende salée.

L'avant-match entre les Etats-Unis et la Belgique a été marqué par une énorme polémique. En effet, initialement, Folarin Balogun ne devait pas jouer cette rencontre à la suite de son exclusion face à la Bosnie au tour précédent. Le fait est que l'attaquant de Mauricio Pochettino était bel et bien sur la pelouse face aux Diables Rouges. La raison ? La FIFA a décidé de suspendre la sanction infligée à Balogun suite notamment à une intervention du président des Etats-Unis, Donald Trump.

34 000€ à régler pour Balogun Le carton rouge de Folarin Balogun a donc été suspendu, ce qui lui a donné la possibilité de jouer face à la Belgique. Mais voilà que malgré cette décision, l'attaquant des Etats-Unis a tout de même écopé d'une grosse amende, la FIFA estimant qu'il avait enfreint deux articles de son code disciplinaire à la suite de son expulsion face à la Bosnie. Comme le rapporte Footmercato, cette amende infligée à Balogun serait de l'ordre d'environ 34 000€.