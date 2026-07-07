Coupe du monde 2026 : La grosse amende infligée à Folarin Balogun en pleine polémique

La présence de Folarin Balogun n'aura finalement rien changé. Les Etats-Unis ont été éliminés en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, battus par la Belgique (4-1). Exclu face à la Bosnie, l'attaquant de Monaco a pu jouer suite à la suspension de sa sanction. Mais voilà que malgré cela, Balogun a dû s'acquitter d'une amende salée.
L'avant-match entre les Etats-Unis et la Belgique a été marqué par une énorme polémique. En effet, initialement, Folarin Balogun ne devait pas jouer cette rencontre à la suite de son exclusion face à la Bosnie au tour précédent. Le fait est que l'attaquant de Mauricio Pochettino était bel et bien sur la pelouse face aux Diables Rouges. La raison ? La FIFA a décidé de suspendre la sanction infligée à Balogun suite notamment à une intervention du président des Etats-Unis, Donald Trump.
34 000€ à régler pour Balogun
Le carton rouge de Folarin Balogun a donc été suspendu, ce qui lui a donné la possibilité de jouer face à la Belgique. Mais voilà que malgré cette décision, l'attaquant des Etats-Unis a tout de même écopé d'une grosse amende, la FIFA estimant qu'il avait enfreint deux articles de son code disciplinaire à la suite de son expulsion face à la Bosnie. Comme le rapporte Footmercato, cette amende infligée à Balogun serait de l'ordre d'environ 34 000€.
« La défaite humiliante de la politique face au football »
Les Etats-Unis ont donc pu aligner Folarin Balogun face à la Belgique. Une présence qui n'a pas pu empêcher l'élimination des joueurs de Mauricio Pochettino face aux Diables Rouges. Et voilà suite à ce scénario, ils sont nombreux à jubiler. Connaissant le contexte géopolitique entre les deux pays, le porte-parole de la fédération iranienne a notamment lâché, rapporté par The Telegraph : « Le monde entier danse désormais pour célébrer la défaite humiliante de la politique face au football ».