Mercato - PSG : Le successeur de Dembélé réclamé sur La Chaine L’Equipe, «c’est le transfert qui m’excite le plus» 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Sous contrat jusqu'en 2028 avec le PSG, Ousmane Dembélé serait visiblement bien parti pour prolonger avec le club de la capitale. Le Ballon d'Or ne devrait pas quitter Paris de sitôt. Mais voilà que le double champion d'Europe en titre devrait dès à présent penser à l'après Dembélé. Et il y a un nom qui excite particulièrement Karim Bennani pour venir préparer l'avenir au PSG.

Cet été, le secteur offensif du PSG va connaitre des changements. Gonçalo Ramos et Kang-in Lee seraient proches d'un départ tandis que des questions se posent. Au rayon des arrivées, un accord aurait été trouvé avec Yan Diomandé et Maghnes Akliouche se rapprocherait un peu plus chaque jour de Paris. En parallèle, le nom d'Eli Junior Kroupi est également évoqué. Et voilà que recruter le buteur de Bournemouth devrait être une priorité pour le PSG cet été afin de préparer dès à présent la succession d'Ousmane Dembélé.

« Il faut préparer l’avenir après Dembélé » Au PSG, Ousmane Dembélé n'a pas de réelle doublure à la pointe de l'attaque. Et si c'était bientôt le cas avec Eli Junior Kroupi ? Interrogé dans L'Equipe de Greg sur sa préférence entre Maghnes Akliouche, Yan Diomandé et l'attaquant de Bournemouth, Karim Bennani a confié : « Qui je préfère voir au PSG ? Eli Junior Kroupi, de loin. En fait, il faut préparer l’avenir après Dembélé. Votre facteur x, aujourd’hui, c’est le Ballon d’Or. C’est lui qui vous a permis en grande partie d’aller très loin. Il n’est pas vieux Dembélé, loin de là, mais ce que je dis aussi c’est qu’il y a des discussions pour son avenir. A un moment, il va falloir se poser la question, se mettre autour de la table, est-ce qu’on continue ou pas avec lui ».