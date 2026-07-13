OM - Mason Greenwood : La question d’argent qui peut faire capoter son transfert ?

Pierrick Levallet

Mason Greenwood ne devrait plus évoluer à l’OM la saison prochaine. Le club phocéen souhaite capitaliser sur son excellente marchande pour renflouer ses caisses et échapper à ses problèmes financiers. Fenerbahçe serait en train de toucher au but pour son transfert. Mais une question d’argent pourrait faire capoter le deal pour l’attaquant de 24 ans.

En proie à d’importants problèmes financiers, l’OM devrait profiter du mercato estival pour renflouer ses caisses. Plusieurs joueurs devraient donc être amenés à quitter le club phocéen, dont Mason Greenwood. L’attaquant de 24 ans dispose d’une excellente valeur marchande et pourrait donc faire ses valises cet été. Fenerbahçe toucherait au but pour le transfert de l’Anglais. Mais une question d’argent pourrait faire capoter le deal.

«Il s’agit désormais de fixer le prix final du deal» « L’OM a accepté les termes de Fenerbahçe pour Mason Greenwood. L’accord entre les deux clubs est bouclé. L’OM s’est ensuite assuré que Manchester United soit au courant de l’accord. Manchester United n’a pas seulement une clause à la revente, mais aussi une clause de rachat. Donc Manchester United pourrait très bien dire ‘nous voulons récupérer le joueur’. Mais ça n’arrivera pas. Il s’agit donc désormais de fixer le prix final du deal, c’est-à-dire pas le salaire ou la durée du contrat mais de l’argent en plus du côté du joueur pour que Greenwood donne son feu vert » a expliqué Fabrizio Romano, journaliste spécialiste du mercato, sur sa chaîne YouTube.