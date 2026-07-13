OM - Mason Greenwood : Un club veut faire capoter son transfert à la dernière minute !

Alors que son transfert vers Fenerbahçe, estimé à un peu plus de 40M€ bonus compris, est en bonne voie, Mason Greenwood aurait vu un autre prétendant se manifester ces dernières heures. Al-Ahli essayerait de s’immiscer dans les négociations et son entraîneur, Matthias Jaissle, se serait même entretenu avec l’attaquant de l’OM.
Après l’Angleterre, l’Espagne et la France, Mason Greenwood devrait découvrir un nouveau championnat la saison prochaine. Si la piste menant à l’AS Rome a pendant longtemps semblé la plus chaude, l’ailier âgé de 24 ans est finalement en partance pour la Turquie et plus précisément Fenerbahçe, dans le cadre d’un transfert estimé à un peu plus de 40M€, sans les bonus.
Greenwood de plus en plus proche de Fenerbahçe
Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, Manchester United a informé l’OM qu’il n’activerait pas sa clause de rachat pour Mason Greenwood. Les Red Devils récupéreront environ 12M€ dans cette opération grâce à leur pourcentage sur une revente du joueur, alors que dans le même temps Marseille et Fenerbahçe s’apprêtent à finaliser le transfert de l’Anglais vers Istanbul, à moins que ce dossier ne connaisse un retournement de situation ?
Al-Ahli a tenté de s’immiscer dans le dossier
Car, d’après les informations du journaliste Ben Jacobs, un invité de dernière minute se serait manifesté. Malgré l’accord quasiment conclu entre l’OM et Fenerbahçe, Al-Ahli aurait tenté dimanche de s’immiscer dans les négociations et détourner Mason Greenwood d’Istanbul. Matthias Jaissle, entraîneur du club saoudien, aurait même échangé personnellement par téléphone avec le joueur. Conscient de l’avancée des négociations avec le club stambouliote, Al-Ahli poursuivrait tout de même les pourparlers avec le Marseillais, bien que cela semble difficile de compromettre son transfert vers Fenerbahçe. En ce qui concerne l’OM, un autre départ est imminent, Hamed Junior Traoré (26 ans) étant sur le point d’être prêté avec option d’achat au Genoa, ce qui permettra de continuer à alléger la masse salariale.