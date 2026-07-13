OM - Mason Greenwood : Un club veut faire capoter son transfert à la dernière minute !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que son transfert vers Fenerbahçe, estimé à un peu plus de 40M€ bonus compris, est en bonne voie, Mason Greenwood aurait vu un autre prétendant se manifester ces dernières heures. Al-Ahli essayerait de s’immiscer dans les négociations et son entraîneur, Matthias Jaissle, se serait même entretenu avec l’attaquant de l’OM.

Après l’Angleterre, l’Espagne et la France, Mason Greenwood devrait découvrir un nouveau championnat la saison prochaine. Si la piste menant à l’AS Rome a pendant longtemps semblé la plus chaude, l’ailier âgé de 24 ans est finalement en partance pour la Turquie et plus précisément Fenerbahçe, dans le cadre d’un transfert estimé à un peu plus de 40M€, sans les bonus.

Greenwood de plus en plus proche de Fenerbahçe Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, Manchester United a informé l’OM qu’il n’activerait pas sa clause de rachat pour Mason Greenwood. Les Red Devils récupéreront environ 12M€ dans cette opération grâce à leur pourcentage sur une revente du joueur, alors que dans le même temps Marseille et Fenerbahçe s’apprêtent à finaliser le transfert de l’Anglais vers Istanbul, à moins que ce dossier ne connaisse un retournement de situation ?