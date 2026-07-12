Mercato - L’OM va perdre de l’argent sur le transfert de Mason Greenwood : Le montant est dévoilé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Deux ans après son arrivée à l’OM, Mason Greenwood va quitter Marseille. Le club phocéen, en quête de liquidités, s’apprête à vendre son numéro 10 du côté du Fenerbahçe. Alors que Manchester United va récupérer une partie de l’indemnité de ce transfert, le journaliste Fabrizio Romano a révélé quel serait le montant exact que vont récupérer les « Red Devils ».

Il s’agit sans doute du gros transfert de l’été du côté de l’OM. Deux ans après son arrivée, Mason Greenwood va quitter Marseille. Alors que le club phocéen a besoin de vendre pour 80M€ d’ici juin 2027 afin de se conformer aux exigences de la DNCG, les dirigeants de l’OM ont accepté de vendre l’ailier anglais du côté de Fenerbahçe.

L’OM va perdre plus de 10M€ dans l’opération Comme évoqué par Fabrizio Romano, le coût final de l’opération devrait atteindre les 42M€. Cependant, alors que Manchester United, qui avait vendu le joueur il y a deux ans à l’OM, dispose d’un pourcentage à la revente, le club phocéen ne va pas récupérer l’intégralité de ce montant. Comme le révèle le journaliste italien ce dimanche soir, les « Red Devils » devraient récupérer 11,7M€ sur ce transfert de Mason Greenwood, alors que le club mancunien a déjà informé l’OM qu’il ne souhaitait pas le racheter.