Coupe du monde 2026 - Mercato/OM : 7,5M€ récupérés grâce à la vente d’un ancien flop ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans une période où la moindre rentrée d’argent est la bienvenue, l’OM pourrait récupérer près de 7,5M€ grâce à la vente d’un de ses anciens joueurs : Azzedine Ounahi. Marseille a conservé 30% sur une future revente de l’international marocain au moment de son transfert à Gérone l’été dernier, lui qui est dans le viseur de l’Ajax Amsterdam.

Comme en 2022 au Qatar lorsqu’il avait impressionné Luis Enrique, alors sélectionneur de l’Espagne, Azzedine Ounahi a profité de la Coupe du monde 2026 pour se montrer. Éliminé en quarts de finale par l’équipe de France avec le Maroc, le milieu de terrain âgé de 26 ans sort tout de même d’un Mondial réussi et a tapé dans l’oeil d’un grand club européen.

L’Ajax veut recruter Ounahi En effet, d’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, l’Ajax Amsterdam est en pourparlers afin de s’attacher les services d’Azzedine Ounahi. Sous contrat jusqu’en juin 2030 avec Gérone, l’international marocain (55 sélections) a une clause libératoire de 25M€. Le club néerlandais essaye de négocier afin de faire baisser ce montant, mais Michel, son nouvel entraîneur, veut le recruter. En ce sens, des négociations sont en cours entre toutes les parties.