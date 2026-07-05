Transfert raté à l'OM - «Il n'a pas supporté la pression» : Ce flop qui menace l'équipe de France à la Coupe du monde !

Après sa qualification pour les quarts de finale obtenue face au Paraguay, l'Equipe de France connaît son prochain adversaire : le Maroc. Les Lions de l'Atlas connaissent un parcours plutôt convaincant depuis le début de la compétition et ils retrouvent les Bleus après la demi-finale de 2022 avec sûrement plus d'ambitions. Il faudra se méfier notamment d'Azzedine Ounahi, ancien joueur de l'OM qui a eu du mal, en grande forme.
En quarts de finale, l'Equipe de France devra tenter de venir à bout du Maroc, qui a remporté son duel face au Canada (3-0). Les Bleus arrivent en confiance mais devront faire attention à cette équipe qui regorge de talents. Azzedine Ounahi, qui avait déjà fait parler de lui lors de la dernière Coupe du monde, a inscrit un doublé face au Canada et est en grande forme. Laurent Perrin revient sur son profil et notamment ses difficultés à l'OM.
Les Bleus au défi face au Maroc
Vainqueurs d'un duel très animé face au Paraguay (1-0), les Bleus devront battre le Maroc pour continuer la compétition et rêver d'une troisième étoile. Ils affronteront une équipe qui impressionne avec notamment sa victoire contre les Pays-Bas. « C’est une équipe bien en place, très sereine sur les phases défensives et capable de très bien se projeter en utilisant la profondeur. Chaque joueur sait quelle course il doit faire sans pour autant rester dans sa zone, ce qui est très difficile à lire pour l’adversaire. Et, surtout, les joueurs marocains dégagent une telle confiance en eux qu’ils n’hésitent pas dans le geste final » analyse Laurent Perrin dans un chat avec les internautes pour Le Parisien.
Azzedine Ounahi en forme après son échec à l'OM
Recruté à l'OM dans la foulée de sa Coupe du monde 2022, Azzedine Ounahi n'a pas brillé dans la cité phocéenne. Le joueur de 26 ans est aujourd'hui à Gérone et semble apprécier le Mondial au vu de ses performances. « Selon moi, un joueur symbolise cet état d’esprit : Azzedine Ounahi, qui a marqué un doublé face au Canada. Après sa magnifique Coupe du monde 2022, il a tenté l’aventure à l’OM mais n’a pas supporté la pression et la concurrence. Sa carrière en club est sinueuse, il joue peu à Gérone (Espagne). Mais en sélection, ses coachs lui font confiance ce qui lui permet d’exploiter tout son talent. C’est un autre joueur, inspiré, capable de couvrir un terrain phénoménal » prévient Laurent Perrin. Danger donc pour les Bleus, qui joueront jeudi à 22h heure française.