Mercato - OM : «Ce n’est pas une piste chaude», coup de théâtre pour le transfert de Mason Greenwood

Axel Cornic

L’avenir de Mason Greenwood est le gros feuilleton de ce début de mercato estival, avec l’Olympique de Marseille qui rêve de boucler un transfert entre 50 et 55M€. Plusieurs clubs semblent s’être manifestés pour le recruter, avec la presse italienne qui évoque depuis plusieurs semaines un possible départ vers l’AS Roma.

En ce moment, on ne parle que de lui. Mason Greenwood semble être le premier candidat au départ du côté de Marseille, ou les ventes devraient être nombreuses. Après la mise en garde de l’UEFA, l’OM doit en effet absolument rentrer dans les clous du fair-play financier pour ne pas risquer une exclusion de toute compétition européenne.

Greenwood pas si proche que ça de la Roma ? La star anglaise a l’avantage d’avoir une très grosse valeur sur le marché, mais également une longue liste de prétendants. C’est notamment le cas de l’AS Roma, avec la presse italienne qui évoque des négociations plus qu’avancées avec Greenwood et son entourage. Un accord contractuel aurait déjà été trouvé avec notamment un salaire autour des 5M€, mais ça bloquerait entre les deux clubs. L’OM réclamerait en effet entre 50 et 55M€, alors que les Romains ne seraient pas disposés à aller au-delà des 40 ou 45M€, bonus compris. Une rencontre est annoncée pour les prochains jours afin de réduire l’écart, mais les dernières informations sur le sujet viennent un peut chambouler la situation.