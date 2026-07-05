Mercato - PSG : Fabrizio Romano annonce une «première offre» pour le transfert d’un attaquant !

Pierrick Levallet

Le mercato du PSG promet d’être animé, tant dans le sens des arrivées que des départs. Le club de la capitale travaillerait notamment activement pour se séparer de Randal Kolo Muani cet été. La Juventus serait d’ailleurs passée à l’action avec une première offre pour l’attaquant de 27 ans, qui devrait bientôt quitter définitivement les Rouge-et-Bleu.

Le PSG devrait vivre un été mouvementé sur le mercato. Le club de la capitale souhaite offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour la saison prochaine. Mais dans le même temps, les dirigeants parisiens devraient se séparer de certains indésirables, comme Randal Kolo Muani. Revenu d’un prêt peu concluant du côté de Tottenham, l’international français devrait quitter définitivement les Rouge-et-Bleu. La Juventus travaillerait sur le transfert de l’attaquant de 27 ans. La Vieille Dame serait même passée à l’action pour enrôler le joueur parisien.

«C’est une offre aux alentours de 30M€» « En termes de départs, le nom de Randal Kolo Muani reste là. La Juventus a fait une première offre pour Randal Kolo Muani. C’est une offre aux alentours de 30M€. Le PSG veut plus, donc il n’y a toujours aucun accord entre clubs, mais il y en a un entre la Juventus et Kolo Muani sur le contrat. Mais son départ peut faciliter la suite pour le mercato du PSG » a ainsi révélé Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.