Transfert de Barcola : Le PSG attend son retour de la Coupe du monde pour la grande annonce !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Luis Enrique avait prévenu son monde quelques minutes après le coup de sifflet final du choc contre Arsenal le 30 mai. Dans la foulée de cette deuxième finale de C1 de suite remportée par les Parisiens, le coach du PSG assurait que des changements allaient être opérés au sein de l'effectif. Gonçalo Ramos est déjà parti à l'AC Milan, et Bradley Barcola pourrait aussi quitter le Campus PSG. Tout sera bouclé une fois la Coupe du monde terminée.

Cela fait à présent plusieurs mois que le10sport.com vous affirme que la situation contractuelle de Bradley Barcola ne penche pour le moment pas vers une prolongation au PSG. Engagé jusqu'en juin 2028, l'international français n'a pas donné de réponse favorable aux dirigeants du Paris Saint-Germain afin de poursuivre leur collaboration outre cette date. Ce qui a donné des idées à Arsenal et surtout à Liverpool, les deux derniers champions d'Angleterre intéressés par le profil de l'ailier percutant du PSG.

Une réunion décisive à son retour des Etats-Unis A bientôt 24 ans, Bradley Barcola pourrait prendre la décision de se lancer un nouveau challenge trois saisons après sa signature au PSG en provenance de l'OL. Avec deux Ligues des champions remportées, mais pas dans la peau d'un titulaire indiscutable, le joueur de l'équipe de France pourrait à l'instar de Gonçalo Ramos qui a signé en faveur de l'AC Milan faire le choix de s'en aller. Au cours d'une session de questions / réponses avec les internautes du Parisien, Laurent Perrin a fait un point sur le feuilleton Barcola qui risque d'animer l'actualité mercato du Paris Saint-Germain cet été.