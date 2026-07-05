PSG - Un club «a prévu de foncer sur Bradley Barcola» : La date de son transfert est fixée ?

Pierrick Levallet

Le mercato va être animé du côté du PSG cet été. Le club de la capitale devrait se renforcer, mais pourrait également perdre certains joueurs comme Bradley Barcola. Une équipe en particulier aurait l’intention de foncer sur l’ailier de 23 ans. La date de son transfert semble même déjà fixée.

Vainqueur de la Ligue des champions pour la seconde fois consécutive, le PSG devrait vivre un mercato mouvementé cet été. Le club de la capitale devrait chercher à régénérer l’effectif de Luis Enrique. Mais certains joueurs pourraient quitter le navire par la même occasion. C’est notamment le cas de Bradley Barcola, qui dispute actuellement la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que l’international français n’était pas insensible à l’intérêt de Liverpool. Les Reds auraient d’ailleurs prévu de tout tenter pour recruter l’ailier de 23 ans.

Liverpool «devrait accélérer après la Coupe du monde» « Liverpool a prévu de foncer sur Bradley Barcola. Il y a d’autres cibles aussi parce que ce ne sera pas simple de convaincre le PSG. Mais Barcola est celui qu’ils veulent. Leur équipe de recrutement a fait ses devoirs et devrait accélérer après la Coupe du monde. Liverpool aime Barcola et ils sont prêts à investir sur un top ailier. En revanche, c’est vrai que le PSG aimerait le garder. Je ne peux pas affirmer s’ils le laisseront partir pour un prix que Liverpool ou un autre club trouverait raisonnable » a ainsi confié une source proche du dossier à Caught Offside.