PSG - Le prix du transfert de Yan Diomandé revu à la baisse : Une condition est fixée !

Pierrick Levallet

Afin de régénérer l’effectif de Luis Enrique pour la saison prochaine, le PSG entend se montrer actif sur le mercato. Le club de la capitale serait notamment sur les traces de Yan Diomandé. Le RB Leipzig réclamerait toutefois plus de 100M€ pour son transfert, et aurait fixé une condition bien particulière pour revoir son prix à la baisse.

Sacré vainqueur de la Ligue des champions une seconde fois consécutive, le PSG devrait se montrer actif sur le mercato cet été. L’idée des dirigeants parisiens est simple : régénérer l’effectif de Luis Enrique afin d’essayer d’aller chercher une troisième couronne européenne. Le club de la capitale a ainsi multiplié les pistes jusqu’à présent. Plusieurs noms ont été évoqués, dont celui de Yan Diomandé. Cependant, le RB Leipzig aurait fixé une condition bien particulière pour accepter de négocier un prix à la baisse pour l’ailier de 19 ans.

«Le PSG continue de travailler sur son recrutement» « Yan Diomandé, les négociations continuent entre le PSG et le RB Leipzig. De sûr, plus de 100M€ sont attendus pour signer le joueur cet été. Si le PSG veut suivre le RB Leipzig en signant le joueur maintenant pour l’été 2027, le prix sera inférieur. Mais s’ils veulent le joueur maintenant, et le joueur aimerait aller au PSG maintenant, le prix doit être supérieur à 100M€. Le PSG reste en discussion pour Yan Diomandé et aussi pour Maghnes Akliouche. Le PSG continue de travailler sur son recrutement » a ainsi révélé Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.