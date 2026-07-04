PSG : Yan Diomandé est attaqué en justice, son transfert est relancé !

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, Yan Diomandé est dans le viseur du PSG qui aurait même réussi à obtenir son accord dernièrement. L’international ivoirien est donc bien parti pour rejoindre le club de la capitale, mais son transfert pourrait être totalement relancé. En effet, l’attaquant du RB Leipzig a été attaqué en justice par une société.

Pour le moment, le PSG ne s’est pas montré très actif sur le mercato. Il n’y a qu’au niveau des ventes que le club de la capitale a fait parler de lui car Gonçalo Ramos a rejoint l’AC Milan contre un chèque d’environ 80M€ bonus compris. Paris a donc perdu un joueur important en attaque et il faudra le remplacer au plus vite. Luis Campos travaille depuis plusieurs semaines sur certaines pistes et l’une d’entre elles serait particulièrement avancée.

Yan Diomandé plaît au PSG Après sa très bonne saison avec le RB Leipzig (15 buts et 11 passes décisives) Yan Diomandé se retrouve courtisé par plusieurs formations prestigieuses, à commencer par le PSG. Dernièrement, plusieurs sources ont affirmé que le club de la capitale avait notamment doublé Liverpool dans ce dossier car l’ailier ivoirien avait décidé de donner son accord à Paris. Il reste toutefois beaucoup de travail à Luis Campos qui doit notamment trouver un accord avec son équipe, qui ne souhaite pas le laisser partir, ou alors seulement pour un montant très élevé.