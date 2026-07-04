PSG : Yan Diomandé est attaqué en justice, son transfert est relancé !

Depuis plusieurs semaines, Yan Diomandé est dans le viseur du PSG qui aurait même réussi à obtenir son accord dernièrement. L’international ivoirien est donc bien parti pour rejoindre le club de la capitale, mais son transfert pourrait être totalement relancé. En effet, l’attaquant du RB Leipzig a été attaqué en justice par une société.
Pour le moment, le PSG ne s’est pas montré très actif sur le mercato. Il n’y a qu’au niveau des ventes que le club de la capitale a fait parler de lui car Gonçalo Ramos a rejoint l’AC Milan contre un chèque d’environ 80M€ bonus compris. Paris a donc perdu un joueur important en attaque et il faudra le remplacer au plus vite. Luis Campos travaille depuis plusieurs semaines sur certaines pistes et l’une d’entre elles serait particulièrement avancée.
Yan Diomandé plaît au PSG
Après sa très bonne saison avec le RB Leipzig (15 buts et 11 passes décisives) Yan Diomandé se retrouve courtisé par plusieurs formations prestigieuses, à commencer par le PSG. Dernièrement, plusieurs sources ont affirmé que le club de la capitale avait notamment doublé Liverpool dans ce dossier car l’ailier ivoirien avait décidé de donner son accord à Paris. Il reste toutefois beaucoup de travail à Luis Campos qui doit notamment trouver un accord avec son équipe, qui ne souhaite pas le laisser partir, ou alors seulement pour un montant très élevé.
Yan Diomandé est attaqué en justice
Yan Diomandé est donc au centre des rumeurs sur le marché des transferts, mais pas que. L’attaquant est aussi au cœur d’une bataille judiciaire car, alors qu’il est sous contrat avec Roc Nation Sports, son ancienne agence Maxidel Management affirme être toujours sous contrat avec le joueur et revendique une violation contractuelle et aurait donc saisi la FIFA, selon les informations de Sport News Africa. Ce n’est pas terminé car la société Rainbow Images affirme de son côté avoir financé son développement sportif et éducatif en contrepartie des droits d'image et intellectuels du joueur. L’entreprise se sent lésée de ne pas être associée aux démarches commerciales du joueur et elle a donc décidé de poursuivre Yan Diomandé en justice. Reste à voir si tout cela aura une influence sur un potentiel transfert au PSG de l’international ivoirien.