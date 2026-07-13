Transfert imminent à l’OM : Un gros joueur vient de quitter la ville !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir trouvé un accord avec le Genoa pour le prêt avec option d’achat d’Hamed Junior Traoré, l’OM semble également sur le point de se séparer de Mason Greenwood. Marseille se rapproche d’un accord total avec Fenerbahçe pour le transfert de l’Anglais, qui a été autorisé à aller voir sa famille à Manchester, avant de prendre la direction d’Istanbul.

Deux ans après son arrivée en provenance de Manchester United, le moment de partir approche pour Mason Greenwood. Cela fait plusieurs semaines que l’on s’attend à voir l’ailier âgé de 24 ans s’en aller. D’abord annoncé dans le viseur de l’AS Rome ou de l’Atlético de Madrid, il devrait finalement prendre la direction de la Turquie, où Fenerbahçe est en passe de s’attacher ses services.

Greenwood autorisé à quitter Marseille Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, ce dossier a franchi une nouvelle étape, Manchester United ayant informé l’OM qu’il n’activerait pas son option de rachat. Les Red Devils devraient récupérer environ 12M€ grâce à leur pourcentage sur une future revente de Mason Greenwood, tandis que dans le même temps Marseille et Fenerbahçe ont entamé les démarches officielles pour conclure l’opération. Autre preuve que ce dossier se rapproche de son terme, La Minute OM fait savoir que le joueur a été autorisé à se rendre à Manchester pour visiter les membres de sa famille, en attendant que les deux clubs finalisent son transfert vers Istanbul.