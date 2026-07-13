Mercato : Le transfert à 29M€ qui va faire les affaires du PSG pour son nouvel attaquant ?

Pierrick Levallet

Le mercato commence à s’agiter sérieusement du côté du PSG. Le club de la capitale a jeté son dévolu sur Ferran Torres pour remplacer Gonçalo Ramos, parti à l’AC Milan. L’international espagnol se serait même déjà mis d’accord avec les Rouge-et-Bleu pour signer. Et un autre transfert au FC Barcelone pourrait bien faire les affaires des dirigeants parisiens pour le joueur de 26 ans.

Le PSG voit son mercato s’animer cet été. Après avoir vendu Gonçalo Ramos à l’AC Milan, le club de la capitale s’est mis en quête d’un nouvel attaquant sur le marché des transferts. Les dirigeants parisiens auraient donc activé plusieurs pistes, et auraient finalement jeté leur dévolu sur Ferran Torres. L’international espagnol se serait déjà mis d’accord avec les Rouge-et-Bleu sur les termes de son contrat. Dans le même temps, les négociations avec le FC Barcelone avanceraient dans le bon sens. Et un autre dossier pourrait bien faire les affaires des doubles champions d’Europe en titre pour le joueur de 26 ans.

Le transfert de Karim Adeyemi au FC Barcelone va faciliter celui de Ferran Torres au PSG ? D’après les informations de Caught Offside, le FC Barcelone devrait être plus ouvert à l’idée d’un départ de Ferran Torres avec l’arrivée de Karim Adeyemi. L’international allemand devrait rejoindre les Blaugrana très prochainement. Le Barça se serait entendu avec le Borussia Dortmund autour d’une opération à 29M€ (22M€ + 7M€ en bonus) pour l’ailier de 24 ans. Après Anthony Gordon, le club culé tiendrait un autre renfort offensif. Et cela pourrait bien précipiter le départ de Ferran Torres cet été.