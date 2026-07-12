Transfert au PSG : Ferran Torres prend une première décision pour son avenir !

Pierrick Levallet

Après le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan, le PSG s’est mis en quête d’un nouvel attaquant de pointe. Et le club de la capitale semble avoir jeté son dévolu sur Ferran Torres. Le profil du joueur du FC Barcelone plairait à Luis Enrique. L’international espagnol aurait d’ailleurs pris une première décision pour son avenir.

Le mercato est en train de s’emballer du côté du PSG. Le club de la capitale s’est mis en quête d’un nouvel attaquant après le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan. Et après avoir activé plusieurs pistes, les dirigeants parisiens semblent avoir jeté leur dévolu sur Ferran Torres. Un accord aurait été trouvé entre le joueur de 26 ans et les Rouge-et-Bleu, où Luis Enrique apprécierait son profil. L’international espagnol qui évolue au FC Barcelone aurait d’ailleurs pris une première décision au sujet de son avenir.

«Il veut s’entretenir avec d’autres clubs» « Pour Ferran Torres, la décision prise du côté du joueur est de discuter avec des clubs. Ferran Torres, avant de trancher pour son avenir, veut s’entretenir avec d’autres clubs. C’est une chose qu’il a décidé avant de choisir entre rester à Barcelone, signer un nouveau contrat ou non. Dans tous les cas, ils veulent parler à d’autres clubs. Et c’est ce qui arrive avec le PSG. Ses agents discutent avec le PSG » a d’abord expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.