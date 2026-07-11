Ferran Torres : Le coup de froid d’un journaliste pour son transfert au PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A l'approche de la fin de la Coupe du monde, le PSG devrait se montrer plutôt actif sur le mercato dans les prochaines semaines. Le club aurait déjà plusieurs dossiers à l'étude en ce moment et parmi les pistes du moment, celle de Ferran Torres commence à faire du bruit dans la capitale. Mais les dirigeants parisiens savent qu'il ne sera pas simple de recruter l'avant-centre du FC Barcelone.

Joueur du FC Barcelone depuis 2022, Ferran Torres arrive à la fin de son contrat en juin 2027 avec le club catalan. En cette période de mercato, le PSG a visiblement les yeux sur sa situation alors qu'il y a déjà eu du mouvement à Paris. En effet, après le départ de Gonçalo Ramos, le club de la capitale cherche à recruter un nouvel avant-centre. Malgré la volonté de Luis Enrique de le recruter, il sera difficile de mener à bien cette opération.

Ferran Torres bientôt au PSG ? Evalué à 50M€ selon le site spécialisé Transfermarkt à l'heure actuelle, Ferran Torres dispute la Coupe du monde avec la Roja en ce moment et défiera la France en demi-finales. L'occasion pour lui de croiser certains joueurs qui deviendront peut-être ses coéquipiers en club. Pour le moment, d'après le journaliste Abdellah Boulma sur X, le dossier du joueur espagnol est encore très loin d'être bouclé malgré l'intérêt grandissant du PSG. Cible de choix de Luis Enrique, Torres a un profil très apprécié. Mais il en faudra plus pour espérer conclure...