Coupe du monde 2026 : Luis Enrique craque pour un joueur de l'Espagne, le PSG lui déroule le tapis rouge ?

Après avoir vendu Gonçalo Ramos, le PSG lui cherche un remplaçant sur le mercato. Ce dernier serait tout trouvé puisque Luis Enrique aurait coché le nom de Ferran Torres à qui il ne reste qu’un an de contrat au FC Barcelone. Selon la presse espagnole, le transfert est en bonne voie entre les différentes parties.
Le PSG pourrait bel et bien avoir trouvé le remplaçant idéal de Gonçalo Ramos. Alors qu’au cours des dernières semaines, le nom d’Eli Junior Kroupi (Bournemouth) est revenu avec insistance, le club de la capitale semble davantage se diriger vers la piste Ferran Torres. Ne disposant plus que d’un an de contrat avec le FC Barcelone, l’attaquant espagnol plaît beaucoup au club parisien, mais également à Luis Enrique, qui l’a notamment lancé en sélection il y a quelques années.
Discussions avancées avec le PSG pour Ferran Torres
Si Sky Italia a révélé que Ferran Torres était ouvert à une arrivée au PSG, la presse espagnole va encore plus loin. A en croire les dernières indiscrétions de Mundo Deportivo, des discussions sont en cours entre les différentes parties pour le transfert du joueur formé à Valence. Le statut de ces discussions serait même en état avancé selon le média catalan, alors que de son côté, le joueur semble disposé à changer d’air dès la fin de la Coupe du Monde 2026.
« Le PSG est en discussions avec les représentants du joueur, et se montre intéressé »
Sur YouTube, Fabrizio Romano a d’ailleurs fait le point sur ce dossier très chaud pour le PSG. « Ferran Torres n’a plus qu’un an dans son contrat à Barcelone et en coulisses, le PSG a pris des contacts pour le joueur. Le PSG est en discussions avec les représentants du joueur, et se montre intéressé. Après le départ de Gonçalo Ramos, il pourra le remplacer directement, mais aussi jouer à plusieurs positions comme numéro neuf mais aussi ailier. Ferran Torres est bel et bien une option pour le PSG, même si ce n’est pas la seule », a ainsi confié le journaliste.