Coupe du monde 2026 : Luis Enrique craque pour un joueur de l'Espagne, le PSG lui déroule le tapis rouge ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après avoir vendu Gonçalo Ramos, le PSG lui cherche un remplaçant sur le mercato. Ce dernier serait tout trouvé puisque Luis Enrique aurait coché le nom de Ferran Torres à qui il ne reste qu’un an de contrat au FC Barcelone. Selon la presse espagnole, le transfert est en bonne voie entre les différentes parties.

Le PSG pourrait bel et bien avoir trouvé le remplaçant idéal de Gonçalo Ramos. Alors qu’au cours des dernières semaines, le nom d’Eli Junior Kroupi (Bournemouth) est revenu avec insistance, le club de la capitale semble davantage se diriger vers la piste Ferran Torres. Ne disposant plus que d’un an de contrat avec le FC Barcelone, l’attaquant espagnol plaît beaucoup au club parisien, mais également à Luis Enrique, qui l’a notamment lancé en sélection il y a quelques années.

Discussions avancées avec le PSG pour Ferran Torres Si Sky Italia a révélé que Ferran Torres était ouvert à une arrivée au PSG, la presse espagnole va encore plus loin. A en croire les dernières indiscrétions de Mundo Deportivo, des discussions sont en cours entre les différentes parties pour le transfert du joueur formé à Valence. Le statut de ces discussions serait même en état avancé selon le média catalan, alors que de son côté, le joueur semble disposé à changer d’air dès la fin de la Coupe du Monde 2026.