Eli Junior Kroupi au PSG : Le transfert impossible, l'information qui change tout !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours des dernières semaines, le nom d’Eli Kroupi revient avec insistance du côté du PSG. Cependant, le club parisien semble désormais focalisé sur l’arrivée de Ferran Torres (FC Barcelone). Et cela s’expliquerait notamment par le fait que jeune attaquant français ne souhaite pas forcément rejoindre le champion d’Europe en titre. Explications.

Le mercato estival du PSG prend de l’ampleur. Au cours des dernières heures, Sky Italia a lâché une bombe en révélant que le club parisien s’attaquait à Ferran Torres. Des discussions sont déjà bien avancées entre Paris et le FC Barcelone pour le transfert de l’attaquant espagnol. Cependant, quid de la piste menant à Eli Kroupi ? Pour rappel, l’attaquant français de 20 ans sort d’une très belle saison en Premier League avec Bournemouth et se retrouve lui aussi dans le viseur du PSG.

Eli Kroupi ne veut pas être bloqué par la hiérarchie au PSG Mais à en croire les dernières révélations de TeamTalk, le PSG a tout simplement mis de côté son profil. Dans un premier temps, Bournemouth réclame toujours une énorme somme d’argent pour laisser partir le Français, ce qui ne plaît pas aux dirigeants parisiens. D’un autre côté, TeamTalk indique qu’Eli Kroupi lui-même n’est pas certain de vouloir arriver à Paris pour être uniquement un remplaçant d’Ousmane Dembélé en attaque.