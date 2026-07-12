Mercato - OM : Greenwood a donné sa parole, son transfert ne fait plus aucun doute

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après plusieurs semaines d’attente, le dossier Mason Greenwood semble plus que jamais se rapprocher de son terme. Tout porte à croire que l’ailier âgé de 24 ans va prendre la direction de Fenerbahçe, à qui il aurait même donné sa parole. Une opération qui devrait être supérieure à 40M€, sans compter le pourcentage qui reviendra à Manchester United.

L’OM est-il sur le point de boucler sa première grosse vente de l’été ? Plus grosse valeur marchande de l’effectif, tout laissait penser que Mason Grennwood ne serait plus à Marseille la saison prochaine et cela se confirme de plus en plus. Dans le viseur de l’AS Rome et de l’Atlético de Madrid, l’Anglais se rapproche finalement de la Turquie et plus précisément de Fenerbahçe.

Greenwood veut Fenerbahçe et rien d’autre C’est la tendance ces derniers jours et Fabrizio Romano évoquait un transfert estimé à 42M€ bonus compris, en sachant que Manchester United récupèrera un pourcentage dans l’opération. Si, selon L’Équipe, l’Atlético de Madrid n’avait pas encore dit son dernier mot dans ce dossier, Fenerbahçe tiendrait la corde et aurait même eu des garanties de la part de Mason Greenwood. Comme indiqué par le journaliste d’A Spor, Erdem Akbaş, sur X, lors de leur visite à Marseille, le joueur aurait assuré aux dirigeants du club turc qu’il n’avait examiné aucune autre offre et que sa volonté était de les rejoindre.