OM - Transfert de Mason Greenwood : Fabrizio Romano lâche une révélation très importante !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le transfert de Mason Greenwood semble désormais sur le point d'aboutir, Fabrizio Romano a lâché quelques révélations sur ce qui était parti pour être le feuilleton de l'été sur le mercato. Et alors que le numéro 10 de l'OM s'apprête à rejoindre Fenerbahçe, le journaliste italien révèle que l'AS Roma n'a jamais été en mesure de s'offrir l'Anglais.

Le feuilleton Mason Greenwood touche à son but. Le numéro 10 de l'OM devrait s'engager avec Fenerbahçe dans les prochaines heures. Un transfert estimé à 40M€, hors bonus, et qui s'avère être une petite surprise. Et pour cause, depuis la fin de la saison, l'ailier anglais est annoncé avec insistance du côté de l'AS Roma où Gian Piero Gasperini le voyait comme la vedette de son attaque. Mais Fabrizio Romano explique pourquoi le club italien n'a pas recruté Mason Greenwood.

L'AS Roma n'a jamais été capable de recruter Greenwood ? « Mason Greenwood est très très proche de devenir un nouveau joueur de Fenerbahçe qui a fait sa première offre officielle. L'Atlético de Madrid a fait quelques appels ces dernières semaines. Il y a de nombreuses rumeurs concernant l'AS Roma qui n'a toutefois jamais envoyé d'offre pour Greenwood. Ils étaient intéressés, mais n'ont jamais envoyé d'offre officielle parce qu'ils ont senti que le deal était impossible à boucler. Et désormais, c'est quasiment bouclé entre Fenerbahçe et l'OM pour 40M€ + 2M€. Les derniers détails sont en train d'être finalisés », assure-t-il sur sa chaîne YouTube.