Mercato - OM : Mason Greenwood a dit oui à une offre «pharaonique» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le feuilleton Mason Greenwood semble dans une impasse depuis plusieurs semaines, tout serait en train de se décanter puisque Fenerbahçe serait sur le point de recruter le numéro 10 l'OM. Et en Turquie, l'Anglais devrait toucher un très gros salaire.

Cet été, la priorité de l'OM est de vendre, et Stéphane Richard ne s'en est d'ailleurs pas caché il y a quelques jours dans les colonnes de La Provence. « Je voudrais éviter dès maintenant la valse des arrivées et des départs mais, la situation actuelle nous contraint à remanier profondément l’effectif. Nous devons nous séparer d’un certain nombre de joueurs, pour rétablir l’équilibre financier, et pour réduire drastiquement la masse salariale. On ne peut pas garder un effectif qui engendre une masse salariale supérieure à 100 millions d’euros par an », confiait le président de l'OM. Et bien évidemment, tous les regards se sont tournés vers Mason Greenwood.

Un contrat «pharaonique» attend Greenwood à Fenerbahçe ? Et cela tombe bien puisque le transfert de l'ailier anglais a connu un sacré coup d'accélérateur ces dernières heures. Longtemps attendu à l'AS Roma, Mason Greenwood va finalement rejoindre Fenerbahçe. La nouvelle direction du club turc a fait du numéro 10 de l'OM sa grande priorité, et le joueur aurait ainsi accepté à renoncer à son intéressement tandis qu'aucune commission ne sera versée non plus selon L'EQUIPE qui ajoute que Mason Greenwood se consolera avec son contrat de quatre ans et un salaire présenté comme « pharaonique ».