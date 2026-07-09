Mercato : Le PSG a déjà choisi ses gardiens pour la saison prochaine

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, le PSG a déjà apporté quelques changements au poste de gardien de but. En effet, Renato Marin a été prêté au CD Nacional tandis qu’Alessandro Longoni a lui rejoint l’effectif de Luis Enrique. Aujourd’hui, le club de la capitale se retrouve donc avec le tout nouveau arrivé ainsi que Matvey Safonov et Lucas Chevalier. Mais cela peut-il encore changer ?

La première recrue estivale du PSG se nomme donc Alessandro Longoni. A 18 ans, le jeune gardien italien a rejoint l’effectif de Luis Enrique, remplaçant numériquement Renato Marin, prêté pour la saison à venir au CD Nacional, au Portugal. Il rejoint ainsi Matvey Safonov et Lucas Chevalier à Paris. Mais vont-ils eux rester ? Au cours des dernières semaines, plusieurs questions se sont posées concernant le poste de gardien de but chez les doubles champions d’Europe et visiblement, aujourd’hui, la décision serait prise.

« Le PSG est très content de ses gardiens » Quels seront alors les gardiens du PSG pour la saison à venir ? Tout en démentant la rumeur annonçant une potentielle arrivée de Diogo Costa en provenance du FC Porto, Fabrice Hawkins a confié lors de l’After Foot sur RMC : « Des choses trainent sur les réseaux sociaux, on parle peut-être d'une arrivée du gardien portugais du FC Porto, Diogo Costa, il n'en est absolument rien. Aujourd'hui, le PSG est très content de ses gardiens. Je pense qu'il va rester très honnêtement Lucas Chevalier et Matvey Safonov. Longoni vient d'arriver, gardien de 18 ans du Milan AC. Il va se ranger dans cette catégorie de jeunes gardiens sous la coupe de Luis Enrique, mais on ne va pas le voir jouer la saison prochaine ».