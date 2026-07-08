Mercato - PSG : L’annonce choc d'un dirigeant qui fait capoter un transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Toujours poussé au départ par les dirigeants du PSG alors qu'il n'entre absolument pas dans les plans de Luis Enrique depuis deux ans, Randal Kolo Muani semblait bien parti pour retourner à la Juventus Turin cet été avec un transfert définitif à la clé. Mais le PSG s'est visiblement montré trop gourmand dans ce dossier, et le dirigeant turinois Giovanni Canrnevali a annoncé la fin des négociations.

Malgré les 90M€ déboursés par le PSG en toute fin de mercato estival 2023 pour s'attacher ses services, Randal Kolo Muani (27 ans) n'a jamais réussi ) confirmer les nombreux espoirs placés en lui. L'attaquant de l'équipe de France enchaîne d'ailleurs les prêts depuis maintenant deux saisons (Juventus Turin et Tottenham), et malgré un contrat qui court jusqu'en 2028, le PSG ne compte plus du tout sur lui et cherche à s'en séparer définitivement.

La Juve et le PSG négocient depuis un bon moment Ces dernières semaines, les discussions s'étaient intensifiées en coulisses entre le PSG et la Juventus Turin, qui souhaitait faire revenir Randal Kolo Muani sous la forme d'un prêt assorti d'une obligation d'achat. Le dossier semblait en bonne voie, et ce malgré les 50M€ réclamés par la direction du PSG pour son attaquant. Mais une nouvelle annonce vient complètement relancer ce feuilleton et semble même y mettre un terme...