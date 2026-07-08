Bradley Barcola : Le PSG change totalement d'avis et va dire oui pour son transfert ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en 2028, Bradley Barcola n'a toujours pas prolongé avec le PSG ce qui place le club parisien dans une position délicate. D'ailleurs, après avoir longtemps refusé d'entendre parler d'un transfert de son ailier, les Champions d'Europe aurait changé d'avis et envisagerait désormais un transfert. Arsenal, et surtout Liverpool son sur le coup.

Alors qu'il est la quatrième option offensive du PSG derrière Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé, Bradley Barcola se poserait des questions sur son avenir, d'autant plus que le club de la capitale ferait le forcing pour recruter Yan Diomandé. Mais jusque-là, le PSG s'opposait catégoriquement au départ de son ailier français, convoité par Arsenal et surtout Liverpool. Néanmoins, selon les informations de Fabrizio Romano, le club parisien commencerait à changer d'avis, notamment compte tenu du fait que Barcola n'a toujours pas prolongé son contrat qui s'achève en 2028.

Le PSG désormais prêt à vendre Barcola ? « Je vois que le nom de Barcola circule beaucoup du côté d'Arsenal et d'autres clubs. Jusqu'à la semaine dernière, il était intouchable. Et maintenant, je le vois associé à plusieurs clubs. La réalité, c'est qu'il n'est plus intouchable. Il y a une vraie possibilité pour que Barcola quitte le PSG cet été. Je maintiens mon information depuis avril et je continue de le faire. Et je vous dis de ne pas oublier Liverpool parce qu'à la fois Arsenal et Liverpool sont sur Barcola », explique-t-il sur sa chaîne YouTube avant de poursuivre.