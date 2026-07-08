Départ de Barcola : Le PSG a fixé le prix de son transfert !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a signé le back-to-back en Ligue des champions. L'effectif de Luis Enrique pourrait évoluer d'ici la fin du mercato (1er septembre). Après Gonçalo Ramos et en attendait le transfert de Kang-in Lee à l'Atletico de Madrid, Bradley Barcola serait susceptile d'également aller voir ailleurs. En Angleterre, Arsenal serait fixé concernant le montant du transfert.

« Pour l'instant, je suis vraiment concentré sur la Coupe du monde. Pour ce qu'il va se passer après, pour l'instant, honnêtement, je ne sais pas ». La semaine dernière, Bradley Barcola profitait d'une conférence de presse en pleine Coupe du monde 2026 avec l'équipe de France pour laisser planer le doute sur son avenir. Au PSG, son contrat court jusqu'en juin 2028 et aucun accord n'a été trouvé à l'instant T pour qu'il soit prolongé. Liverpool pousse d'ailleurs en coulisses afin de l'accueillir comme le10sport.com vous le dévoilait en mai dernier.

«Le simple fait qu’il ne ferme pas la porte à un transfert est déjà une indication...» Journaliste pour Le Parisien, Laurent Perrin plantait le décor ces derniers jours pour une session de questions / réponses avec les internautes du quotidien de la capitale. « Le simple fait qu’il ne ferme pas la porte à un transfert est déjà une indication. Même s’il a gagné d’innombrables titres avec Paris, il voit bien qu’il est barré par Kvaratskhelia. Il a été remplaçant lors des deux finales de Ligue des champions. Plus généralement, sur tous les matchs décisifs de Ligue des champions, Luis Enrique lui préfère Doué côté droit. Il peut avoir envie d’être numéro un dans un autre grand club, comme le sera Gonçalo Ramos au Milan AC ».