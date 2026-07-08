Départ de Barcola : Le PSG a fixé le prix de son transfert !

Le Paris Saint-Germain a signé le back-to-back en Ligue des champions. L'effectif de Luis Enrique pourrait évoluer d'ici la fin du mercato (1er septembre). Après Gonçalo Ramos et en attendait le transfert de Kang-in Lee à l'Atletico de Madrid, Bradley Barcola serait susceptile d'également aller voir ailleurs. En Angleterre, Arsenal serait fixé concernant le montant du transfert.
« Pour l'instant, je suis vraiment concentré sur la Coupe du monde. Pour ce qu'il va se passer après, pour l'instant, honnêtement, je ne sais pas ». La semaine dernière, Bradley Barcola profitait d'une conférence de presse en pleine Coupe du monde 2026 avec l'équipe de France pour laisser planer le doute sur son avenir. Au PSG, son contrat court jusqu'en juin 2028 et aucun accord n'a été trouvé à l'instant T pour qu'il soit prolongé. Liverpool pousse d'ailleurs en coulisses afin de l'accueillir comme le10sport.com vous le dévoilait en mai dernier.
«Le simple fait qu’il ne ferme pas la porte à un transfert est déjà une indication...»
Journaliste pour Le Parisien, Laurent Perrin plantait le décor ces derniers jours pour une session de questions / réponses avec les internautes du quotidien de la capitale. « Le simple fait qu’il ne ferme pas la porte à un transfert est déjà une indication. Même s’il a gagné d’innombrables titres avec Paris, il voit bien qu’il est barré par Kvaratskhelia. Il a été remplaçant lors des deux finales de Ligue des champions. Plus généralement, sur tous les matchs décisifs de Ligue des champions, Luis Enrique lui préfère Doué côté droit. Il peut avoir envie d’être numéro un dans un autre grand club, comme le sera Gonçalo Ramos au Milan AC ».
Le PSG attend près de 120M€ pour Bradley Barcola
« Barcola est face à un dilemme : il est heureux à Paris, il gagne des titres, il aime le groupe et le coach, il pourrait voir son salaire augmenter s’il prolonge. Mais s’il part, il pourrait être LA star de son nouveau club, quasiment partout. Car c’est un joueur hors du commun », a conclu Laurent Perrin. Et il se trouve qu'Arsenal prendrait en considération sa signature, en tant qu'alternative au dossier Morgan Rogers. Cependant, le Paris Saint-Germain réclamerait une somme supérieure à 117M€. De quoi refroidir les ardeurs des Gunners ? Réponse dans les prochaines semaines.