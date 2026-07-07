Folarin Balogun ciblé par le PSG : Cet indice qui confirme un transfert de l’attaquant cet été

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG est la recherche d’un nouvel attaquant après la vente de Gonçalo Ramos vers l’AC Milan. Et c’est en Ligue 1 que Luis Campos pourrait trouver son bonheur puisque Folarin Balogun (AS Monaco) serait sur les tablettes parisiennes. Du côté du club de la Principauté, on se prépare déjà au départ de l’international américain.

Avec le départ de Gonçalo Ramos vers l’AC Milan, le PSG est en quête d’un nouvel attaquant capable de jouer les jokers de luxe. Selon les récentes informations divulguées par Foot Mercato, Luis Campos et ses équipes apprécieraient le profil de Folarin Balogun, le meilleur buteur de l’AS Monaco au cours de la dernière saison avec 19 réalisations en 43 matches. Aucune démarche n’aurait encore été entamée de la part du double champion d’Europe pour l’international américain, qui vient de sortir de la Coupe du monde après la défaite des États-Unis contre la Belgique (1-4), mais son départ semble inéluctable.

L’AS Monaco anticipe le départ de Folarin Balogun Comme l’explique Foot Mercato ce mardi, l’AS Monaco se prépare à vendre certains éléments importants pour renflouer les caisses, alors que le club de la Principauté ne participera pas à la Ligue des champions lors du prochain exercice. Folarin Balogun en fait partie, et preuve de son transfert probable, la direction s’activerait pour mettre la main sur un nouvel attaquant.