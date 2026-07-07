Mauvaise nouvelle au PSG : Un dossier brûlant du mercato sur le point de capoter ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le feuilleton Randal Kolo Muani semblait bien parti pour être réglé ces derniers jours, avec un accord tout proche d'être trouvé entre le PSG et la Juventus pour un prêt assorti d'une obligation d'achat. Mais la presse italienne annonce un nouveau rebondissement dans ce feuilleton, qui pourrait finalement bloquer le PSG et l'empêcher de se séparer définitivement de l'attaquant français sur lequel il ne compte plus...

Après avoir officialisé le transfert de Gonçalo Ramos au Milan AC et alors qu'il est sur le point de boucler celui de Kang-in Lee vers l'Atlético de Madrid, le PSG s'active plus que jamais dans le sens des départs ! Un autre dossier a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours avec un joueur qui n'entre plus du tout dans les plans de Luis Enrique : Randal Kolo Muani. L'attaquant français de 27 ans, qui revient d'un prêt d'une saison à Tottenham, est encore sous contrat jusqu'en 2028 avec le PSG, et la Juventus Turin semblait bien partie pour boucler son recrutement définitif ces derniers jours sous la forme d'un prêt avec une obligation d'achat. Mais tout semble désormais relancé pour Kolo Muani...

Ça coince pour Kolo Muani à la Juve Alors qu'un accord semblait imminent il y a encore quelques heures entre la direction du PSG et celle de la Juventus Turin, le journaliste italien Gianluca Di Marzio, très bien rencardé sur le mercato, annonce que cette piste aurait prix un sérieux coup de froid. Impossible finalement dans l'état actuel des choses de trouver un accord pour le prêt avec obligation d'achat de Randal Kolo Muani. Et ce couac pourrait d'ailleurs bouleverser la suite du mercato estival du PSG, qui cherche désespérément à se débarrasser de l'attaquant français qu'il avait recruté pour 90M€ en 2023.