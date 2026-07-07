PSG - Départ de Kolo Muani : Le problème qui bloque son transfert

Arrivé en 2023 au PSG, Randal Kolo Muani a passé plus d’un an et demi en prêt loin du club parisien, qui cherche à s’en séparer définitivement cet été. Alors qu’un départ vers la Juventus semblait tout proche au cours des derniers jours, la situation de l’attaquant français peine à se décanter malgré des touches à l’étranger. Explications.
Plusieurs départs se profilent du côté du PSG. Après celui de Gonçalo Ramos vers l’AC Milan, le club parisien devrait se séparer de Kang-In Lee, mais aussi de Randal Kolo Muani. Prêté depuis un an et demi, l’attaquant français ne fait toujours pas partie des plans de Luis Enrique. Mais alors qu’un départ définitif vers la Juventus semblait ficelé, l’affaire serait plus compliquée que cela.
Rien n’avance pour Randal Kolo Muani
C’est du moins ce que révèle l’Equipe ce lundi. Le quotidien sportif révèle que s’il dispose bel et bien de touches avec Tottenham ou encore avec la Juventus, rien n’est encore fait pour l’avenir de Randal Kolo Muani, qui pour le moment, a encore du mal à se décanter… Pourtant, à la fin du mois de juin, le journaliste Fabrizio Romano annonçait qu’un accord était proche entre les eux clubs.
« Kolo Muani veut revenir, il veut porter le maillot bianconero »
« Kolo Muani reviendrait volontiers à la Juventus. Parler d’accord avec le joueur en fin de contrat, c’est un accord que Kolo Muani a déjà garanti à la Juve en termes de projet. Kolo Muani veut revenir, il veut porter le maillot bianconero, ce n’est pas d’aujourd’hui, ni d’hier, mais depuis janvier, Kolo Muani serait revenu volontiers. Nous nous souvenons tous que l’été dernier, la Juve l’a un peu séduit puis abandonné. Randal Kolo Muani n’est pas parvenu à trouver un accord avec le Paris Saint-Germain ; le joueur en a été déçu, il est parti à la hâte à Tottenham, et tout ne s’est pas déroulé comme prévu. Mais aujourd’hui, c’est une autre Juve, c’est la Juve de Carnevali, les relations sont excellentes, Kolo Muani se montre totalement ouvert et l’accord avec le joueur est en passe d’être conclu », révélait ainsi le journaliste.