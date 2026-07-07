PSG - Départ de Kolo Muani : Le problème qui bloque son transfert

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé en 2023 au PSG, Randal Kolo Muani a passé plus d’un an et demi en prêt loin du club parisien, qui cherche à s’en séparer définitivement cet été. Alors qu’un départ vers la Juventus semblait tout proche au cours des derniers jours, la situation de l’attaquant français peine à se décanter malgré des touches à l’étranger. Explications.

Plusieurs départs se profilent du côté du PSG. Après celui de Gonçalo Ramos vers l’AC Milan, le club parisien devrait se séparer de Kang-In Lee, mais aussi de Randal Kolo Muani. Prêté depuis un an et demi, l’attaquant français ne fait toujours pas partie des plans de Luis Enrique. Mais alors qu’un départ définitif vers la Juventus semblait ficelé, l’affaire serait plus compliquée que cela.

Rien n’avance pour Randal Kolo Muani C’est du moins ce que révèle l’Equipe ce lundi. Le quotidien sportif révèle que s’il dispose bel et bien de touches avec Tottenham ou encore avec la Juventus, rien n’est encore fait pour l’avenir de Randal Kolo Muani, qui pour le moment, a encore du mal à se décanter… Pourtant, à la fin du mois de juin, le journaliste Fabrizio Romano annonçait qu’un accord était proche entre les eux clubs.