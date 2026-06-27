Mercato - PSG : La relation qui va tout changer pour le transfert de Kolo Muani !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'un transfert de Randal Kolo Muani est espéré par le PSG, la Juventus reste la piste la plus chaude. Mais l'été dernier, les Parisiens n'avaient pas apprécié le comportement de la direction turinoise. Cela tombe bien, un nouveau directeur sportif est arrivé, et cela pourrait bien tout changer.

L'été dernier, le PSG avait été particulièrement agacé par le comportement de la Juventus dans le feuilleton Kolo Muani. Mais cette année, la Vieille Dame a changé de directeur sportif pour nommer Giovanni Carnevali qui aurait d'excellentes relations avec l'entourage de Randal Kolo Muani ce qui pourrait faciliter son transfert comme l'explique Fabrizio Romano.

Le nouveau directeur sportif de la Juve va tout changer « Dans le football, les relations font parfois la différence, et Giovanni Carnevali est un as en la matière ; c’est un dirigeant qui a su tisser de véritables liens, ce qui constitue la force de sa carrière à tous les égards. Parmi les très bonnes relations de Giovanni Carnevali figurent également celles qu’il entretient avec l’entourage de Randal Kolo Muani, ce qui en fait un facteur déterminant », confie-t-il sur sa chaîne YouTube en italien avant de poursuivre.