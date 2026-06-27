Mercato - PSG : La relation qui va tout changer pour le transfert de Kolo Muani !

Alors qu'un transfert de Randal Kolo Muani est espéré par le PSG, la Juventus reste la piste la plus chaude. Mais l'été dernier, les Parisiens n'avaient pas apprécié le comportement de la direction turinoise. Cela tombe bien, un nouveau directeur sportif est arrivé, et cela pourrait bien tout changer.
L'été dernier, le PSG avait été particulièrement agacé par le comportement de la Juventus dans le feuilleton Kolo Muani. Mais cette année, la Vieille Dame a changé de directeur sportif pour nommer Giovanni Carnevali qui aurait d'excellentes relations avec l'entourage de Randal Kolo Muani ce qui pourrait faciliter son transfert comme l'explique Fabrizio Romano.
Le nouveau directeur sportif de la Juve va tout changer
« Dans le football, les relations font parfois la différence, et Giovanni Carnevali est un as en la matière ; c’est un dirigeant qui a su tisser de véritables liens, ce qui constitue la force de sa carrière à tous les égards. Parmi les très bonnes relations de Giovanni Carnevali figurent également celles qu’il entretient avec l’entourage de Randal Kolo Muani, ce qui en fait un facteur déterminant », confie-t-il sur sa chaîne YouTube en italien avant de poursuivre.
«Il entretient de très bonnes relations avec l’entourage de Randal Kolo Muani»
« Kolo Muani reviendrait volontiers à la Juventus. Parler d’accord avec le joueur en fin de contrat, c’est un accord que Kolo Muani a déjà garanti à la Juve en termes de projet. Kolo Muani veut revenir, il veut porter le maillot bianconero, ce n’est pas d’aujourd’hui, ni d’hier, mais depuis janvier, Kolo Muani serait revenu volontiers. Nous nous souvenons tous que l’été dernier, la Juve l’a un peu séduit puis abandonné. Randal Kolo Muani n’est pas parvenu à trouver un accord avec le Paris Saint-Germain ; le joueur en a été déçu, il est parti à la hâte à Tottenham, et tout ne s’est pas déroulé comme prévu. Mais aujourd’hui, c’est une autre Juve, c’est la Juve de Carnevali, les relations sont excellentes, Kolo Muani se montre totalement ouvert et l’accord avec le joueur est en passe d’être conclu », ajoute Fabrizio Romano.